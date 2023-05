Superenalotto, nota ufficiale Sisal: variazione rivoluzionaria

Una delle grandi passioni per gli italiani si rinnova e promette ancora più divertimento per il pubblico: clamorosi cambiamenti in vista

Il 2023 è cominciato alla grande per il Superenalotto in Italia. Nel giro di un mese due vittorie clamorose e per certi versi storiche per il gioco a premi più amato dagli italiani.

Il 6 è stato centrato, dopo tre ani e mezzo di attesa, il 16 febbraio scorso quando fu assegnato il premio più alto nella storia del gioco. In tutto 371,1 milioni di euro centrato con la Bacheca dei Sistemi, grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 parti da 5 euro ciascuna.

In pratica una vincita da circa 4 milioni di euro (ridotti del 20% con le tasse) per ciascun giocatore. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Nella classifica delle più alte, i 371.133.424,51 Bacheca dei Sistemi, poi i 209.160.441,54 euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 e 177.729.043,16 euro sempre con la Bacheca dei Sistemi il 30 ottobre 2010.

Ma non è tutto, perché il 26 marzo scorso è stato centrato un altro 6 al Superenalotto per un jackpot da quasi 74 milioni di euro. La particolarità è che per la prima volta la vincita è avvenuta con una giocata da soli 2 euro effettuata online. E questo significa che il sistema funziona, senza bisogno di recarsi effettivamente in una ricevitoria.

Superenalotto, nota ufficiale Sisal: come cambiano le giocate degli italiani

Il metodo è efficace e adesso si rinnova anche. O meglio, si rinnova tutto il sito ufficiale del Superenalotto sia graficamente che con diverse funzionalità. Lo scopo principale è quello di guidare al meglio chi gioca mostrando tutte le possibilità a cominciare dalla scelta della combinazione numerica.

Chi naviga avrà a disposizione una serie di azioni veloci per comporre le combinazioni numeriche da giocare, salvandole in una sezione dedicata nei Preferiti. Lì se ne possono anche creare di nuove, da provare anche in un secondo momento.

Ma come fare per giocare il Superenalotto online? Il primo passo è registrarsi sui siti o sulle app riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quindi sisal.it, lottomatica.it, snai.it, giochi24.it e scommettendo.it. Un’operazione che può essere effettuata anche in una ricevitoria, mostrando un documento di riconoscimento e il codice fiscale a patto che si tratti di maggiorenni, con codice fiscale italiano.

Dopo la registrazione bisognerà aprire un conto gioco, mettendo un minimo di 10 euro. E registrandosi sulle app o sui siti, oltre che al Superenalotto, si può giocare anche a Gratta e Vinci, Lotto, 10elotto, Millionday, Eurojackpot, Sivincetutto e Win for life.

Quando si effettua la giocata, il sistema memorizza e lo scommettitore è avvisato in caso di vittoria. Se si vince è possibile prelevare i soldi dal proprio conto gioco e depositarli sul proprio conto corrente, fino ad un massimo di 10mila euro. Per vincite superiori, invece, i canali di riscossione sono quelli tradizionali.