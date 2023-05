Film sulla Formula 1: spettacolo pazzesco

Lo spettacolo della Formula 1 tra non molto si sposterà dalla pista al cinema. Tutto pronto per la produzione di un nuovo lungometraggio. Nel progetto coinvolto anche il noto attore Brad Pitt

Il Mondiale di Formula 1 è cominciato da quasi due mesi. In questo periodo la stella di Max Verstappen ha brillato in maniera importante rispettando le attese. L’olandese, in un certo senso, ha ribadito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di essere lui il campione del mondo in carica.

La Red Bull sta lasciando davvero ben poco alle rivali. Tra queste, ovviamente, c’è anche la Ferrari le cui prestazioni hanno lasciato delusi i tanti tifosi. Sui canali social della scuderia di Maranello e, più in generale, sono diversi, infatti, i messaggi e i commenti da parte dei tifosi della rossa. Molti di questi sono ricchi di delusione. Le aspettative da parte dei fan, alla luce anche della pre-season, erano altissime e si sono “arenate” già dopo i primi GP.

La Ferrari sta quindi vivendo una stagione molto particolare. La rossa, dopo i diversi proclami di inizio anno, sembra molto lontana da quello che i tifosi speravano. Dopo le prime 5 prove del Mondiale la vettura italiana conta, nella classifica costruttori il mesto bottino di 78 punti contro i 224 della Red Bull.

In graduatoria, la scuderia di Maranello occupa il quarto posto dietro Red Bull, Aston Martin e Mercedes. Più preoccupate la situazione se si va ad analizzare la classifica piloti. Infatti, i due ferraristi risultano molto distanti dalle posizioni che contano. Sainz è il primo pilota in tuta rossa in classifica. Lo spagnolo occupa la quinta piazza con 44 punti. A 10 punti più indietro c’è Leclerc che occupa la settima piazza. Per una Ferrari che stenta c’è però un intero movimento, quello della Formula 1, pronto a brillare.

Uno degli sport più amati al mondo è pronto a tornare prepotentemente al cinema con la regia di success di Joseph Kosinski, che lo scorso anno ha fatto il botto con Top Gun: Maverick.

Formula 1, pronto il film: coinvolto anche Brad Pitt!

Ad ogni modo, la Formula 1 sta quindi per sbarcare al cinema. Infatti, è in cantiere un film sul motorsport per eccellenza. A dire il vero non si tratta di una novità. Infatti, in questi anni Netflix ha prodotto diverse stagioni della serie “Formula 1: Drive to Survive”. Ora, invece è in in lavorazione un film sulla Formula 1.

Il produttore della pellicola sarà Lewis Hamilton. Nel cast principale del film compare il nome di Brad Pitt. Il film, come sottolineato dallo stesso regista della pellicola, è entrato ufficialmente il pre-produzione, e dovrebbe uscire nelle sale tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Nessun ruolo da protagonista per Hamilton che come da lui stesso ammesso resta solo produttore: “Non ho intenzione di partecipare. Si tratta di mostrare quanto sia bello questo sport a chi non l’ha mai visto, ma anche di assicurarci di mantenere nel film il vero patrimonio e il vero spirito delle corse”.