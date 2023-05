Matteo Berrettini, tifosi con il fiato sospeso: il rischio è enorme

Matteo Berrettini continua a seguire il percorso di riabilitazione per recuperare dall’infortunio ma sullo sfondo aleggia lo spettro di una cattiva notizia

Il mondo del tennis, sponda italiana, resta in attesa per provare a comprendere meglio quelle che sono le condizioni di Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, dopo risultati importanti, non sta attraversando un periodo molto fortunato. Anzi, tutt’altro. Sullo sfondo ora aleggia anche lo spettro di una notizia non particolarmente felice. Il punto della situazione.

Il mondo del tennis va avanti a grandi falcate. Attualmente si stanno svolgendo gli Internazionali d’Italia, dopodiché prenderà il via un nuovo grande appuntamento: quello del Rolland Garros. Ed è in questa cornice che sono arrivate anche novità sulle condizioni di Berrettini.

Matteo Berrettini è sostanzialmente al momento fermo a causa di un infortunio ai muscoli addominali. Problema fisico rimediato al Master 1000 di Monte-Carlo, dopo mesi sicuramente tutt’altro che fortunati. Ma ora l’annuncio arrivato non tranquillizza i suoi tifosi e gli appassionati al mondo del tennis in Italia.

Matteo Berrettini, cattive notizie all’orizzonte e in vista del Roland Garros? Parla il suo allenatore

Le ultime novità in merito alle condizioni di Matteo Berettini arrivano direttamente dal suo coach, Vincenzo Santopadre. Colui che da vicino segue il noto tennista italiano e che ovviamente meglio di tutti gli altri conosce il suo stato di salute fisica. L’infortunio agli addominali si è rivelato e si sta rivelando rognoso, tanto che in vista del Roland Garros non arrivano propriamente buone notizie.

Il torneo tra i più importanti al mondo, appunto il Roland Garros, inizierà in Francia il 22 maggio e terminerà con la finale tra i migliori domenica 11 giugno. I tempi sono difatti molto stretti e questo complica la situazione di Berrettini. Così ha allora parlato Santopadre al ‘Corriere dello Sport’: “Si stai riprendendo da questo infortunio, ma occorre un po’ di pazienza“. “Sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno – aggiunge – Matteo sarà probabilmente uno dei pochi giocatori a rimanere imbattuto per due anni consecutivi al Foro Italico”.

Il coach cerca di stemperare la situazione ma esorta anche ad avere pazienza. Per l’inizio del Roland Garros mancano circa una decina di giorni e questo rende difficile che Matteo Berrettini possa esserci, non godendo ancora di condizioni ottimali. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per saperne di più e sperare di rivedere l’italiano quanto prima performante come un tempo.