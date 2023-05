Nadal choc, l’infortunio è un incubo: i tifosi ora tremano

Incubo senza fine per Rafa Nadal e i suoi tifosi: il campione spagnolo potrebbe saltare anche il Roland Garros. Il ritiro sembra sempre più vicino

Dalla speranza all’illusione il passo è sempre breve. Una manciata di giorni è bastata per trasformare i sogni di tutti i tifosi di Rafael Nadal e gli appassionati di tennis in una sorta di incubo senza fine. Sembrava a un passo il ritorno in campo dell’asso spagnolo. La stagione sulla terra avrebbe dovuto iniziare, per lui, in questi giorni. Invece, le cose non stanno così, e adesso c’è addirittura chi torna a sussurrare l’ipotesi di un possibile ritiro.

Una voce, e nulla più. Tanto basta, però, per far tremare tutti i tifosi del fuoriclasse di Manacor.

In un momento così delicato, con tanti, troppi rumor da parte di personaggi che parlano anche senza conoscere la situazione, è necessario fare chiarezza. Al momento sappiamo solo che, la scorsa settimana, il coach di Rafa, Carlos Moya, aveva non solo parlato di grandi possibilità di rivedere il tennista spagnolo a Parigi, ma anche di un suo ritorno possibile a Roma.

Ovviamente la speranza si è rivelata un’illusione per quanto riguarda gli Internazionali, iniziati con il prevedibile forfait del campione spagnolo. Le ultime voci parlano però anche di un rischio concreto di una sua rinuncia al Roland Garros. Dovesse effettivamente saltare anche il ‘suo’ torneo, per Nadal il calvario diverrebbe drammatico.

Spesso, infatti, dopo Parigi ha saltato molti appuntamenti tra erba e cemento, superfici a lui non particolarmente congeniali. Restare fermo anche in questa fase, quindi, potrebbe voler significare praticamente una fine molto anticipata della sua stagione. E quindi, di conseguenza, un ritiro sempre più vicino.

Nadal come Federer? Cosa sta succedendo: i dubbi sul futuro

Anche in questi giorni, dopo più di un anno dal ritiro di Federer, si continua a mettere in parallelo la carriera dello svizzero con quella dello spagnolo. Proprio come Roger, per molti, infatti, Rafa sembra destinato ad appendere la racchetta al chiodo senza giocare. Un epilogo che lo stesso fuoriclasse elvetico sembra voler allontanare a tutti i costi, come dimostrato da alcune sue recenti dichiarazioni: “Sarebbe un peccato non vedere Rafa a Parigi“.

Guerriero indomito ma, negli ultimi anni, dal fisico fragile, il mancino di Manacor al momento resta fermo ai box. Nessuno del suo entourage ha però mai fatto trapelare la voglia di arrendersi all’avanzare dell’età.

La sensazione, quindi, considerando anche quanto detto da Moya recentemente, è che Rafa sia effettivamente tornato in buona condizione, abbia smaltito del tutto l’infortunio, ma non voglia ancora rientrare perché non in grado di competere per i massimi traguardi.

Giocare il Roland Garros per fare un favore agli sponsor, solo per presenziare all’evento, salvo poi perdere magari al primo turno contro un qualificato, non sarebbe degno della sua carriera. E Nadal ha sempre cercato di tutelare non solo il suo nome, ma anche l’amore dei suoi fan.

Insomma, probabilmente saranno decisivi i prossimi appuntamenti. Se Rafa sentirà di poter essere, magari non al 100%, ma almeno al 60-70%, potremmo vederlo in campo a Parigi. In caso contrario, sarebbe meglio iniziare a prepararsi all’arrivo di qualunque tipo di novità. Anche di quella che non vorremmo vedere mai realizzata.