Super colpo improvviso: lo manda la Juventus

La stagione della Juventus è stata molto complicata. Nonostante ciò il club bianconero ha lanciato diverse novità.

La Juve e Massimiliano Allegri avevano aspettative ben diverse ad inizio stagione. I tifosi sognavano di ritornare alla vittoria e un calciomercato, sulla carta, da sogno faceva ben sperare. Da Pogba fino a Di Maria senza dimenticare Paredes e Milik, il club ha investito molto ma non ha raggiunto i risultati sperati. Questo è avvenuto per vari motivi e in certi casi sono anche attenuanti per l’allenatore toscano.

Da un lato la squadra si è ritrovata a fare i conti con una caterva di infortuni, una situazione a dir poco paradossale. Basti pensare che il solo Paul Pogba ha giocato pochissimo per tutta la stagione e Allegri si è ritrovato costretto a lanciare diversi giovanissimi. Questa cosa ha però dato anche buone nuove al club bianconero con la società che si è ritrovata un nuovo patrimonio all’interno della rosa.

Iling Junior, Soule, Fagioli e Miretti sono solo alcuni dei giovani che Allegri ha lanciato e la Juve ha abbassato e di molto la propria media età. In particolare proprio Fagioli e Miretti, complici le assenze, hanno avuto diverse opportunità di giocare. Quest’ultimo è stato anche uno dei titolari nel match di questi giorni valido per l’andata di Europa League contro il Siviglia. A dire il vero, questo, è stato uno dei rari casi dove Miretti ha deluso e questo ha portato a importanti conclusioni per il futuro.

Juve, Miretti va via ma resta in Serie A

Miretti è un giovane talento del club bianconero, ma allo stesso tempo, nelle ultime settimane, in tanti hanno pensato che forse il calciatore è stato gettato troppo presto nella mischia. Una situazione da verificare ma Miretti potrebbe andar via a fine stagione. Il suo futuro non è cosi certo e con il ritorno a pieno regime di Pogba e 1 o 2 innesti nel prossimo calciomercato il calciatore potrebbe partire. Sono tante le possibilità per il centrocampista.

La Juve, a dire il vero, non vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore e nelle ultime ore sono emerse interessanti indiscrezioni. Miretti potrebbe lasciare il club bianconero in prestito e sulle sue tracce ci sono Empoli e Sassuolo, interessate a prendere il calciatore a queste condizioni. Cosi il giovane centrocampista potrebbe continuare senza pressioni il suo percorso di crescita e allo stesso tempo la Juve non sacrificherebbe una pedina fondamentale per il suo futuro.