Tegola e cessione bloccata: il Milan rivede i suoi piani

Dopo il danno ecco la beffa per il Milan. Non bastava la sconfitta contro l’Inter nel Derby di andata di Champions League, per Pioli è arrivata un’altra brutta notizia

Dal sogno all’incubo. Tramortito da un Inter decisamente più in forma e ispirata, il Milan è uscito davvero con le ossa rotta dal Derby di andata di Champions League.

Un 2-0 quello subito dai rossoneri che certifica solo in parte il predominio degli uomini di Inzaghi che hanno avuto il demerito di non chiudere la contesa con un margine di gol più ampio. Tra errori sotto porta e parate di Maignan, il Milan, almeno sulla carta, è ancora in corsa per la qualificazione anche se al ritorno servirà un’impresa epica per ribaltare un destino che sembra già segnato.

Martedì 16 maggio, come annunciato da Pioli, dovrebbe rientrare Rafa Leao. Il portoghese si aggregherà ai compagni domenica dopo il match con lo Spezia, un indizio evidente del suo prossimo rientro in campo dopo l’elongazione muscolare subita contro la Lazio. Se Rafa rientra, ci sarà un’altra assenza pesantissima per i rossoneri.

Milan, l’infortunio può cambiare il mercato

Ci riferiamo ovviamente a quella di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha rimediato una lesione al ginocchio che necessita di un’operazione chirurgica per la cura. Previsti almeno 4 mesi di stop per uno dei titolarissimi rossoneri, il cui rientro è addirittura in dubbio per l’inizio della prossima stagione.

Un’assenza quella di Bennacer che potrebbe incidere anche sulle possibili strategie di mercato del Milan, inevitabilmente costretto a intervenire per rinforzare il reparto oppure a puntare su uno degli effettivi in rosa, magari evitandogli una possibile cessione.

Potrebbe essere questo il caso di Vranckx o Adli. Per il belga, possibile una rinegoziazione del prestito con il Wolfsburg. Nonostante il minutaggio effimero concesso da Pioli, da Milanello sarebbero soddisfatti della crescita del giocatore e una sua permanenza non è da escludere, se ci fossero le condizioni per ottenerla.

Lo stesso può accadere con Adli. Non ha lo stesso ruolo di Bennacer, l’ex Bordeaux ma la sua conferma potrebbe essere utile per la trequarti, reparto che Krunic potrebbe lasciare proprio per affiancare Tonali in mediana. Per Adli si era ipotizzata una cessione in prestito secco per fargli acquisire esperienza e minutaggio in Serie A. Tra i club interessati, la Salernitana allenata da Paulo Sousa, stesso allenatore che Adli ha avuto in Ligue 1 con il Bordeaux.