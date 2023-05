Tennis, Roma sullo sfondo: risveglio senza veli

Tennis, non solo tensione pre-match: il risveglio di una sportiva a Roma incanta il popolo del web

A Roma stanno andando in scena gli Internazionali d’Italia, una competizione molto attesa dagli appassionati dei tennis. Tuttavia, uno scatto ha attirato l’attenzione di diversi: il risveglio senza veli di una sportiva.

La città eterna sullo sfondo, il fisico definito ma sinuoso della sportiva: la foto è incantevole e accende i social, ecco chi è la protagonista dello scatto. Al Foro Italico la tensione è palpabile: difatti, si avvicina sempre di più la tanto agognata finale.

Tuttavia, non mancano nemmeno gli attimi di leggerezza. Arrivata a Roma per supportare la sua compagna, la tennista russa Daria Kasatkina, la pattinatrice artistica, sul ghiaccio, Natalia Zabiianko ha regalato ai fan uno scatto incantevole. La sportiva estone, ma naturalizzata russa, ha posato in déshabillé davanti alla camera. La foto realizzata è poi stata condivisa dalla stessa nelle proprie storie insieme a una scritta “Italy…” e alla posizione del luogo dove è stata realizzata, ossia: Roma.

Foto spettacola: l’incanto della città. Il fisico della Zabiianko

Uno scatto che urla libertà. Natalia ha scelto di mostrarsi senza vestiti così come ha deciso di non celare il suo andamento sessuale. La storia d’amore tra Natalia e Daria è sotto i riflettori. Nel paese che ha dato i natali alla tennista, è considerato un reato anche solo parlare apertamente in modo positivo delle tematiche legate alla comunità LGBT+.

Un aspetto che potrebbe incentivare alcuni a tenere celati i propri sentimenti e il proprio amore. Tuttavia, nonostante i rischi, le due donne non si sono lasciate intimorire perché come ha rivelato, ai microfoni della vlog Vitya Kravchenko, Daria Kasatkina: “Vivere nell’ombra non ha senso, almeno nel lungo periodo. Finché non fai coming out sei concentrata solo su quello. Se si potesse scegliere di essere gay o etero, nessuno sceglierebbe la prima opzione soprattutto in Russia. Perché complicarsi la vita? Essere etero è più facile”.

La tennista ha fatto coming out nell’estate del 2022 annunciando la sua relazione con Natalia, medaglia d’argento nella gara a squadra alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 in coppia con Aleksandr Enbert. Il duo ha dato un’ulteriore dimostrazione del proprio talento nel corso dei Mondiali di Saitama nel 2019, dove hanno conquistato la prima medaglia della competizione internazionale grazie al terzo posto.

Diversi i premi vinti anche dalla compagna, Daria Kasatkina, che è la numero uno del suo paese. Dunque, una coppia vincente oltre che meravigliosa. Un’unione che perdura e che con la loro scelta di non celarsi lancia un messaggio forte a Mosca: la comunità LGTB+ non può essere ignorata.