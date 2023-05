Blitz improvviso del top club: clamoroso addio alla Juve!

La Juventus rischia fortemente di perdere uno dei suoi pezzi pregiati nel prossimo calciomercato con un inserimento dalla Spagna.

La stagione calcistica volge ormai al termine e le squadre stanno già pensando a quali mosse mettere in atto durante l’estate per cercare di sistemare le rose a disposizione dei propri tecnici.

In queste ultime ore dalla Spagna si parla di un inserimento da parte di un top club per un giocatore della Juventus che potrebbe lasciare la squadra di Massimiliano Allegri. Il fatto di non conoscere il destino sportivo in vista del prossimo campionato blocca molte operazioni del club tra rinnovi ed acquisti non essendo certi di poter disputare le competizioni europee. Proprio un rinnovo per il momento è lasciato in stand-by da parte della Juventus che rischia fortemente di perdere un gioiello in vista della prossima sessione di trattative.

Calciomercato Juventus, minaccia dalla Spagna per un top player

Stando a quanto si vocifera in Spagna, il Barcellona sarebbe fortemente interessato al cartellino di Miguel Angel Di Maria. Il giocatore è in scadenza di contratto e rappresenterebbe un’opzione a costo zero.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile rinnovo di contratto per il calciatore argentino con la Juventus con le parti sempre più vicine dal trovare un accordo. Chiaramente il centrocampista offensivo vuole confrontarsi ancora sui migliori palcoscenici europei e, se la Juventus dovesse essere nuovamente penalizzata dicendo addio alle competizioni europee, è difficile immaginare una sua permanenza in bianconero.

Il Barcellona da tempo è grande estimatore del giocatore argentino classe 1988, campione del mondo con la sua nazionale. Per Xavi rappresenterebbe una valida alternativa per il reparto avanzato con il calciatore sudamericano che andrebbe così a vestire la maglia catalana dopo essere stato in passato un punto di forza del Real Madrid. In questo momento l’ex Benfica sta aspettando di capire quello che sarà il destino bianconero prima di prendere una decisione definitiva. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Rosario Central, deciso a riportarlo in Argentina.

Nel caso in cui la squadra allenata da Massimiliano Allegri dovesse rinunciare alle coppe per un anno, alcuni calciatori prenderebbero altre strade anche per alleggerire il monte stipendi del club. In questo senso va vista al momento l’attesa che il club sta vivendo per discutere i rinnovi di Rabiot e Di Maria. Se la Juventus non dovesse avere gli introiti derivanti dall’ingresso nelle coppe europee dovrà rivedere le proprie spese per far quadrare i conti.