Federica Pellegrini si racconta, un vero e proprio dramma: fan impietriti

Il libro di Federica Pellegrini rischia di diventare un vero e proprio caso mediatico: quanto riportato dall’ex nuotatrice azzurra fa riflettere

Si è messa a nudo Federica Pellegrini, svelando sia quanto succedeva nel mondo del nuoto nonché la sua parte più intima, con una storia toccante che è stata rivelata proprio per sensibilizzare su un argomento ancora poco dibattuto.

Federica Pellegrini sta vivendo una sua seconda fase, aprendosi una carriera sempre più nel mondo dello spettacolo. I fan sono rimasti delusi dall’esito di Pechino Express, in quanto per molti appassionati del programma la vittoria insieme al compagno Matteo Giunta sarebbe stato il giusto riconoscimento.

La Pellegrini è arrivata seconda nel programma, un posizionamento sul podio quasi anomalo per lei, che ha vinto spesso e volentieri in piscina, sfoderando record e diventando la regina del nuoto italiano e non solo. La campionessa veneta è ora protagonista con la sua biografia, e quanto trapela mostra un lato davvero particolare e sinora nascosto.

Federica Pellegrini, la confessione stupisce tutti

C’è un tratto del libro che balza subito all’attenzione. Federica Pellegrini non si nasconde più, anzi ha raccontato di aver avuto un problema abbastanza importante, quello che spesso coinvolge migliaia di ragazzini pieni di dubbi e angosce. Nella biografia “Oro” pubblicata dalla Nave di Teseo, Federica Pellegrini ha ammesso di aver sofferto di bulimia, malattia che devasta il fisico ma soprattutto la mente. Una rivelazione che scuote il mondo sportivo e non solo: la sua dichiarazione vuole abbattere anche il muro di silenzio intorno all’argomento.

“La sera, dopo aver mangiato tutto quello potevo nel corso del giorno, andavo a vomitare. Lo facevo sistematicamente, ogni volta prima di andare a dormire quando il ricordo di tutto il cibo ingurgitato mi aumentava il senso di colpa”. Dichiarazione scioccante per la Pellegrini. Il tutto iniziò dopo il trasferimento a Milano: “Da qualche mese dopo esser arrivata in città, avevo incominciato a ingozzarmi di cibo. Una volta mia mamma se ne accorse, per merenda avevo divorato due buste di prosciutto crudo e tre pacchetti di cracker, mi aveva guardato perplessa”.

La bulimia è una malattia che va curata, il messaggio dell’ex campionessa di nuoto fa capire quanta sofferenza ci sia stata per lei nel recente passato: “Vomitare era un po’ come ripulirsi la coscienza e metabolizzare il dolore”. La Pellegrini ha sottolineato come la bulimia per lei non era il problema ma la soluzione, ovvero il suo modo di dimagrire senza sacrifici e mangiando tutto quello che voleva.