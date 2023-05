Tennis, selfie allo specchio: il dettaglio piccante è nel riflesso

La bella tennista ceca, Monika Kilnarova, continua a deliziare i suoi fans con degli scatti sensuali: l’ultimo ha fatto girare la testa a più di qualcuno

Chi l’ha detto che essere delle brave tenniste, magari ad oggi non nel momento migliore della carriera, possa essere incompatibile con la parallela carriera da modella ed influencer? Nel tennis moderno, dove le bellezze con la racchetta sono in crescita esponenziale, quasi quasi la seconda via può essere ritentuta più gratificante, in termini di successo, della prima. Certamente più remunerativa, se consideriamo che l’atleta in questione è, per lo meno temporaneamente, uscita dal ranking WTA.

Stiamo parlando di Monika Kilnarova, 23enne ceca con un best ranking al 276esimo posto raggiunto nel 2018. Progressivamente calata, rispetto a quando aveva 18 anni, nella graduatoria mondiale del circuito professionistico, la bella tennista ha chiuso il 2022 in 795esima posizione, dedicandosi progressivamente ai tornei del circuito ITF. E soprattutto sfruttando la sua bellezza nel campo della moda, delle pubblicità e dei social. Del resto, non mancano illustri esempi che precedono la sua ‘scelta’. Da Sofya Zhuk, addirittura ex campionessa juniores di Wimbledon nel 2015 ed ora superstar di Instagram nonché modella di punta dell’agenzia Industry, fino alla nostra Susanna Giovanardi, bomba sexy che raccogliere consensi e popolarità ad ogni battito di ciglia, non sono poche le tenniste che stanno via via privilegiando la strada del glamour a discapito del sudore e della fatica su un campo da tennis.

Monika Kilnarova sexy davanti allo specchio: che selfie!

Eccola, la bellissima Monika, in tutta la sua avvenenza nell’ultimo selfie pubblicato sul suo profilo. La bionda tennista si mostra in tutto il suo fascino attraverso un selfie ‘vecchio stile’, con lo sguardo rivolto verso il suo cellulare. Già nota al pubblico italiano per la sua apparizione sui campi del Foro Italico nel 2018, quando appena diciottenne non riuscì a qualificarsi per il tabellone principale uscendo alle qualificazioni, Monika ha lasciato vivo il ricordo della sua sensualità attraverso i social media. Vero veicolo di auto propaganda della propria persona.

La speranza, per tutti gli appassionati della racchetta, è di vederla ancora battagliare sul campo portando qua e là le sue invidiabili forme. C’è chi sogna un match contro la nostra Susanna, sua coetanea, per una partita il cui esito sportivo passerebbe oggettivamente in secondo piano. La lotta per la supremazia nel variegato mondo delle tenniste ed ex tenniste si combatte a suon di selfie e shooting da urlo. Un match che vede i followers sempre e comunque vincitori.