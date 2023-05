L’Inter è in finale di Champions, ora si sogna l’impresa

Occhi lucidi e un coro unanime si alza al cielo sopra il Meazza nerazzurro: “Ce ne andiamo a Istanbul”. L’Inter tredici anni dopo l’ultima volta torna in finale di Champions League e lo fa imponendosi nell’Euroderby contro un Milan annichilito. Ai due gol di vantaggio dell’andata si somma il terzo a firma di Lautaro Martinez e in una notte del tutto inverosimile si scrive la storia.

Poco più di dodici ore non bastano per metabolizzare quanto accaduto a San Siro ieri sera. Seppur è vero che lo si sapeva da tempo che un’italiana sarebbe stata protagonista in finale di Champions, il tutto diventa difficile da realizzare quando ciò che ad inizio stagione appariva come un’utopia diventa realtà.

Dal sogno alla realtà, l’Inter ora ha un nuovo obiettivo

Sognato, voluto e conquistato. Questo pass per la finale non rientrava certamente nei piani organizzativi della società all’alba di questa annata. Ma le sorprese sono sempre ben accette a maggior ragione se in chiave europea e passo dopo passo l’Inter si è trovata con in tasca un obiettivo in più.

La determinazione è tutto in contesti del genere e mettere a tacere le squadre più blasonate ha rincarato la dose nella squadra di Simone Inzaghi. Il colpo grosso però è arrivato adesso a un passo dal termine dell’avventura, l’Euroderby ha condannato migliaia di appassionati a vivere un turbinio di emozioni e le due squadre a giocarsi oltre la finale la gloria di una città intera.

20 dopo si riscrive la storia, i nerazzurri volano a Istanbul

Un riscatto atteso per venti lunghi anni che è arrivato a conclusione di un anno turbolento per entrambe le formazioni i quali cammini in campionato sono stati pressoché analoghi, mentre nelle coppe ha regnato la supremazia nerazzurra. La squadra di Inzaghi, infatti, dopo aver conquistato la Supercoppa si ritroverà a giocare due finali nell’arco di due settimane circa, tra Coppa Italia e Champions.

Un annata colma di criticità che ha conosciuto una svolta epica, manca solo un finale all’altezza dei migliori film da Oscar. L’Inter è la prima finalista, questa sera in terra inglese verrà svelata la seconda chiamata a contrastare la sorpresa milanese. Ciò che è certo è che il prossimo 10 giugno sotto le stelle della Turchia i nerazzurri daranno il tutto per tutto per completare un’impresa che sta facendo sognare l’Italia intera.