Matteo Giunta, retroscena bollente: “Con Federica il rapporto è…”

Reduce da un’esperienza televisiva importante, Matteo Giunta ha svelato un retroscena bollente relativo a Federica Pellegrini ed al loro rapporto di coppia. Ecco le sue parole

Durante un’intervista, Matteo Giunta ha affrontato diversi argomenti inerenti alla sua sfera sentimentale, raccontando particolari aneddoti riguardante la vita di coppia con la moglie, vale a dire Federica Pellegrini, e su cosa è accaduto loro di recente

Ricordiamo come la pluricampionessa mondiale di nuoto, una volta terminata l’attività agonistica è stata eletta membro del Cio in rappresentanza degli atleti. Al di fuori dello sport, la veneta si è sposata la scorsa estate, mentre a livello televisivo è stata confermata come giudice di Italia’S Got Talent ed ha poi intrapreso l’avventura di Pechino Express.

Tale esperienza è stata affrontata insieme a Matteo Giunta, nella coppia denominata I novelli Sposi. Alla fine della trasmissione, i due sono arrivati al secondo posto dietro il tandem formato da Joe Bastianich ed Andrea Belfiore.

Divina più di prima: Matteo Giunta esce allo scoperto su Federica Pellegrini

Una coppia nata in piscina, tra allenatore ed atleta, con l’annuncio della loro storia d’amore che era diventata ufficiale alle Olimpiadi di Tokio, anche se la notizia era iniziata a trapelare da diversi mesi. Trovandosi insieme nel mondo dello sport per diversi anni, il successo sfiorato a Pechino Express ha lasciato ambedue con il rammarico di non essere riusciti a vincere, così vicini al traguardo tanto ambito.

Ne ha parlato lo stesso Giunta durante una recente intervista concessa a Vanity Fair. Ecco quali sono state le sue parole per il secondo posto conseguito nel programma condotto da Costantino della Gherardesca: “Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, per noi era importante non essere eliminati ed evitare le ultime posizioni in classifica”.

Nella stessa intervista si è poi lasciato andare al rapporto vissuto in territorio asiatico con la sua compagna, ed in particolare ha così risposto se abbia consumato o meno il matrimonio: “Il nostro rapporto è uscito rafforzato, mentre sulla sfera sessuale la lascio sul vago, il sesso è sempre importante, sia se ti trovi a casa o in Cambogia”.

Attraverso tali dichiarazioni, Matteo Giunta ha fatto capire come il suo rapporto con Federica Pellegrini abbia ulteriormente rafforzato la coppia e come il programma abbia avuto un effetto positivo sul loro legame, a pochi mesi dal loro matrimonio, in attesa di progetti futuri insieme, l’ex nuotatrice ed il suo allenatore procedono la vita coniugale a gonfie vele.