Tacco provocante e che accavallamento: Federica Pellegrini show

Federica Pellegrini ha stupito tutti ancora una volta. E’ stata la protagonista di un vero e proprio show

Dallo sport al mondo della moda passando per un contesto sempre particolare come lo spettacolo. Federica Pellegrini ci ha mostrato tutta la versatilità di una donna, che non si è mai tirata indietro di fronte a nulla. La sua carriera nel mondo del nuoto, manco a dirlo, vanta dei successi straordinari che le sono stati riconosciuti fin dalle più alte cariche dello stato italiano.

Basti pensare che Federica è stata prima nominata ‘Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana’ nel 2004, poi nel 2008 ‘Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana’ ed infine ‘Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana’ nel dicembre del 2021.

Insomma, tutta la nazione si è stretta attorno a lei per ogni grande conquista in ambito sportivo. Ed è per questo che molti ritengono la Pellegrini una delle più grandi sportive dei tempi moderni ed in generale nella storia del nostro paese. Ma l’abbiamo detto, Federica è una donna che ha saputo andare ben oltre quelli che sono stati i risultati in vasca, quelli più strettamente collegati al suo lavoro nel nuoto. L’ex nuotatrice è stata testimonial di brand molto importanti, riuscendo anche a sfruttare una bellezza fuori dal comunque.

Senza dimenticare, poi, anche quanto fatto nel mondo dello spettacolo ed in particolare in ambito televisivo. La Pellegrini è stata, ad esempio, uno dei giudici di un programma molto seguito sul piccolo schermo come ‘Italia’s Got Talent’, riuscendo anche a catturare la simpatia dei telespettatori. Insomma, risultati non da poco anche quelli che la Pellegrini ha conquistato lontano dall’acqua.

Federica Pellegrini, stavolta i fan sono estasiati: che show in tv!

In queste ore proprio Federica Pellegrini è stata al centro di un’intervista molto interessante rilasciata ai microfoni di ‘Che tempo che fa’, tra l’altro in un momento storico per la trasmissione della Rai ed anche per il suo conduttore. Dopo ben 40 anni, infatti, Fabio Fazio ha lasciato ufficialmente l’emittente pubblica. Una notizia che ha lasciato ovviamente tutti senza parole. Anche se già si vocifera di un accordo tra lo stesso Fazio e ‘Warner Bros-Discovery’, per portare ‘Che tempo che fa’ sul canale ‘NOVE’.

La Pellegrini, in tutto questo, ha avuto l’onore di essere una delle ultime personalità al microfono di Fazio nel corso della sua lunga permanenza alla Rai. E cosi sono emersi gli scatti sui social di quella che è stata un’ospitata dove gli spunti in termini contenutistici non sono stati pochi. Molti, però, hanno ammirato l’outfit della Pellegrini che non è passato assolutamente inosservato.

Una giacchetta dalle tonalità viola ed azzurro, un pantalone nero che ha lasciato intravedere un tacco molto importante che Federica, come al solito, ha indossato con grande disinvoltura. Una bellezza, manco a dirlo, che non conosce difficoltà per quanto concerne l’abbigliamento.