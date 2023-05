Tennis, scoppia la polemica: bufera sugli Internazionali di Roma

Gli internazionali di Roma stanno avendo un buon successo ma anche scatenano tante polemiche per gli appassionati del tennis mondiale

L’open italiano è al centro delle polemiche, la situazione sta sfuggendo di mano per quella che potrebbe essere una grande occasione mancata di crescita per il movimento in Italia, dove i fan sono sempre più in aumento.

Sorprese e colpi di scena non mancano mai nel tennis, nemmeno negli internazionali di Roma dove tutto è possibile. Dai verdetti clamorosi in campo passando per quanto accade fuori, con polemiche, dichiarazioni roventi e un meteo che non sta di certo aiutando tutti i protagonisti.

Nelle ultime ore, inoltre, è divampata una nuova polemica che riguarda la federazione italiana del tennis, che sta ricevendo critiche da tutte le parti. Una vicenda diventata virale: l’appuntamento di Roma sta passando alla storia più per gli scontri che per le grandi giocate in campo.

Roma, scoppia la protesta dei tifosi

Sempre più numerosi gli appassionati di tennis che seguono in tv gli appuntamenti, il trend è decisamente in crescita. Fin qui, c’è un miglioramento concreto dell’appeal del movimento che andava a nascondere quanto accaduto e ora emerso in tutta la sua potenza. C’è una viva protesta: sui social non mancano i commenti negativi e si può riscontrare anche in campo, in quanto è la prima cosa che notano i telespettatori e di certo non si fa una bella figura. Molte gare sono senza pubblico, a causa dei prezzi esagerati per gli incontri.

Una situazione di imbarazzo per la federazione, criticata per i prezzi eccessivi durante alcuni incontri come l’ultimo di Sinner, con vuoti centrali ben visibili dal pubblico. Spendere 90 euro per un incontro di tennis, secondo molti appassionati, è eccessivo, il paragone con il calcio in questo caso non regge. Ad essere sotto accusa è soprattutto il presidente Angelo Binaghi e una filosofia seguita che suscita ancora polemiche, considerando come per la finalissima il prezzo salirà a 260 euro.

La finale costa cara, ma c’è anche una spiegazione tutta particolare, come riporta Repubblica che ha intervistato Binaghi: “Vogliamo premiare chi si è fidato del nostro lavoro, scegliendo i biglietti e gli abbonamenti un anno fa. Si possono verificare i prezzi dell’epoca, non erano questi”. Un prezzo che è salito negli ultimi giorni, più si avvicinano gli eventi e più costa comprare il biglietto. Una filosofia che ha fatto discutere, quasi contro gli appassionati che fanno sacrifici per assistere almeno a un incontro dopo aver incastrato varie situazioni.