Marquez sbatte la porta: già scelto il nuovo team

La permanenza di Marc Marquez nel team Gresini è praticamente impossibile. Davanti a lui è aperto un ventaglio di opzioni per la prossima stagione con tutti i pro e i contro del caso

La stagione 2025 della MotoGP si prospetta come una delle più incerte degli ultimi tempi, con la maggior parte dei piloti che termineranno il proprio contratto nel 2024 e solo sette piloti con un posto assicurato. Questa situazione apre le porte a molte combinazioni di compagni di squadra e promette un mercato piloti pieno di sorprese.

Tra tutti i protagonisti di questo mercato, spicca sicuramente Marc Márquez, determinato a non accontentarsi di essere solo un pilota Gresini e a non avere l’ultima versione della Ducati. Il pilota di Cervera è più che pronto a fare il salto in un’altra squadra e anche alltrove, se necessario, considerando che ci sono posti disponibili in tutti i team. Le squadre giapponesi sembrano essere le ultime scelte, considerata la situazione difficile di Honda e Yamaha che renderebbe l’unione con uno dei due team una sfida troppo grande per un Marc che vuole tornare competitivo per la vittoria del campionato. A fare il punto della situazione è lo spagnolo ‘Don Balon’.

Marquez ha già scelto il nuovo team?

Anche se Márquez è stato strettamente legato al team Honda per tutta la sua carriera in MotoGP, la realtà è che entrambe le squadre giapponesi stanno attraversando un periodo di grande difficoltà. D’altra parte, Pedro Acosta, membro del team GasGas, ha dimostrato di essere il miglior pilota della struttura KTM e di essere pronto a guidare il progetto. L’inserimento di Marquez nella squadra ufficiale potrebbe essere una mossa controproducente per gli austriaci, che otterrebbero sì due dei piloti più talentuosi della categoria, ma che in un certo qual senso rischierebbero di tarpare le ali ad Acosta.

L’Aprilia, dopo essere stata vicina all’ingaggio di Fabio Quartararo, continua a dimostrare ambizione e voglia di dare il massimo per il prossimo mondiale. In questo scenario, Marquez potrebbe diventare il leader assoluto della squadra di Noale, affiancato o meno da Maverick Viñales. Aprilia sta guadagnando velocità e rispetto in griglia, e la presenza di Márquez potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra. Nonostante tutte le opzioni disponibili, l’idea che dovrebbe prevalere nella mente di Márquez è quella di affiancare Pecco Bagnaia nel team Lenovo Ducati e diventare pilota ufficiale del team di Borgo Panigale. Indossare la tuta rossa significherebbe competere subito per il mondiale, facendo parte della migliore squadra possibile.