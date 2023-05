Juventus, il campione via a parametro zero: va in Bundesliga

Alla Juventus lavorano certamente al presente ed alla conquista della finale di Europa League, ma si concentrano anche sul futuro. Dal mercato, però, non arrivano buone notizie, dal momento che il campione è pronto a volare in Germania, in Bundesliga, a parametro zero.

Non è certamente una fase storica semplice per la Juventus. Il club bianconero, infatti, questa sera si gioca il pass per la finale di Europa League ed in campionato è tra le prime quattro, ma a preoccupare maggiormente sono le questioni giudiziarie. Si è, infatti, in attesa di conoscere le decisioni relative tanto al caso plusvalenze quanto a quello legato alla manovra stipendi. Adesso, però, anche dal mercato adesso arrivano delle notizie che spaventano i tifosi in vista de futuro. Il campione, infatti, è pronto a trasferirsi in Bundesliga a parametro zero. Sfumate, dunque, le speranze di un rinnovo last minute.

Juventus, via a parametro zero

Con la crisi economica che sta dilagando nel mondo del calcio a livello internazionale, diventano sempre più interessanti i colpi a parametro zero per le società. Ed ovviamente non sono sfuggite situazioni del genere in casa Juventus, soprattutto perché riguardavano campioni di primissimo ordine. Ed in tal senso un giocatore è pronto a trasferirsi in Germania, in Bundesliga, ed a salutare Torino.

Si tratta di Adrien Rabiot. Con il francese, infatti, i discorsi per il rinnovo per la Juve si sono del tutto arenati e non si riesce in alcun modo a sbloccare la situazione. Vuole approfittare di questa situazione il Bayern Monaco, che infatti sta sferrando l’assalto decisivo per lui. E’ un pallino di Thomas Tuchel già dai tempi del Chelsea ed ora lo avrebbe individuato come innesto fondamentale per adattare la linea mediana a quelle che sono le sue richieste e le sue esigenze.

Su Rabiot non solo il Bayern Monaco

Oltre ai bavaresi, però, stanno pensando all’ex Paris Saint Germain anche il Liverpool ed il Manchester United. Klopp, infatti, è chiamato a rinnovare la linea mediana della sua squadra, mentre per i Red Devils il francese è un vecchio pallino. Già in estate, infatti, sono stati vicino a chiudere per lui, ma alla fine tutto è saltato per la netta virata su Casemiro. Chissà che stavolta i tempi non possano essere maturi. Bayern Monaco permettendo.