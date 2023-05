“Inzaghi un fesso, Conte un genio”: Champions infuocata

L’Inter vola in finale di UEFA Champions League e affronterà il Manchester City. Occhio alle parole che infuocano il clima: c’entrano Inzaghi e Conte, ecco svelato tutto

Ancora novanta minuti per decidere un’intera stagione e lasciare a fuoco un marchio nella storia. L’Inter troverà il Manchester City di Pep Guardiola in finale, in uno scontro che emoziona e al contempo spaventa i tifosi meneghini. La formazione allenata e guidata dal trainer catalano, dopotutto, ha impressionato per qualità e voracità. Non solo il Bayern Monaco, ma anche il Real Madrid campione in carica è stato travolto dalla furia dei Citizens.

Pertanto, la finalissima di Istanbul sarà il palcoscenico di un vero e proprio scontro fra titani. E ora la piazza di Milano (quella nerazzurra, ndr) incrocia le dita e si stringe attorno al proprio tecnico. Sì, attorno allo stesso Simone Inzaghi di cui ne chiedevano la testa, almeno fino a qualche mese fa.

L’ex tecnico della Lazio è stato bravo, però, a ricompattare squadra e ambiente per questo finale di stagione. Un finale di stagione che potrebbe regalare due trofei: la Coppa Italia e la Champions League, che farebbero il paio con la Supercoppa Italiana vinta a gennaio. Certo, la qualificazione alla prossima Champions è ancora in bilico, ma l’Inter è tornata a sorprendere anche in campionato.

Simone Inzaghi bistrattato: arriva il tweet che infuoca la polemica e difende l’ex Lazio. Che frecciata a Conte…

Eppure nell’immaginario nerazzurro, Simone Inzaghi non ha ancora superato Antonio Conte nella propria esperienza all’Inter. Un qualcosa che fa storcere il naso a parte della tifoseria e a parte degli addetti ai lavori. È il caso del direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che con un tweet accende la polemica e si schiera a favore dell’ex Lazio.

“Conte ha mollato l’Inter dando dei pezzenti a tutti e sbattendo la porta – scrive ed esordisce così il noto giornalista, che poi evidenzia i meriti dell’attuale tecnico nerazzurro – Inzaghi in due anni ha vinto più di lui con una squadra indebolita”. E occhio poi alla stoccata piazzata al trainer leccese: “Conte con una squadra piena di soldi (Tottenham) non ha vinto nulla. Ma Inzaghi è un fesso, Conte un genio…”.

Parole dure, ma che restituiscono un dato di fatto importante. Per trofei vinti, Inzaghi ha già superato Conte nella sua esperienza all’Inter. Eppure l’ex Lazio continua a pagare in reputazione lo Scudetto perso lo scorso anno e le tante sconfitte maturate in questa stagione di Serie A.