Messi ha scelto: affare da paura

Il futuro di Lionel Messi è un tema molto caldo: l’argentino, salvo sorprese, lascerà il PSG e avrebbe già un accordo per la sua nuova squadra

L’argentino è in scadenza di contratto con il club transalpino e il rinnovo è molto lontano: ecco lo scenario.

La storia fra Messi ed il PSG sta giungendo al capitolo finale. Dopo sole due stagioni, infatti, le strade sembrano destinate a dividersi: il prolungamento è lontanissimo dopo essere stato vicino al termine del Mondiale. L’argentino sta vivendo un rapporto conflittuale con la tifoseria parigina che, durante la partita con l’Ajaccio, lo ha fischiato ad ogni pallone toccato.

Alla base della rottura definitiva c’è il viaggio dell’attaccante in Arabia: il club non lo aveva autorizzato e ha sospeso il giocatore per due settimane per poi revocare tale provvedimento in seguito alle scuse pubbliche dell’ex Barcellona. Ora, però, si parla di futuro: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo.

Messi-PSG, addio certo: l’argentino ha scelto la nuova meta

Le prossime saranno le ultime partite di Messi con la maglia del PSG: la squadra di Galtier punta alla vittoria della Ligue 1 quando mancano tre partite alla fine del campionato e i punti di vantaggio dal Lens sono 6. Auxerre, Strasburgo e Clermont, dunque, saranno le ultime avversarie francesi dell’argentino, che poi inizierà un nuovo capitolo della propria carriera. Potrebbe non essere l’unico big a lasciare Parigi a causa del clima ostile: anche Neymar e Verratti, infatti, starebbero meditando l’addio.

Come ormai ben noto, l’attaccante ha ricevuto un’offerta faraonica da €400 milioni annui dall’Al-Hilal: in Arabia Saudita si rinnoverebbe la rivalità con Cristiano Ronaldo, ma ad oggi il desiderio del giocatore è quello di continuare a giocare in Europa. Secondo El Nacional, Messi avrebbe già scelto la sua prossima squadra: il suo desiderio sarebbe quello di tornare a giocare nel Barcellona.

In questi giorni, il presidente Joan Laporta ha confermato che farà tutto il possibile per riportare a casa l’attuale giocatore del PSG. Affinché ciò possa avvenire, però, il club catalano dovrebbe risolvere i propri problemi finanziari. L’unica strada percorribile sarebbe quella di cedere alcuni giocatori abbassando il monte ingaggi.

La dirigenza blaugrana proverà a rendere possibile il grande ritorno a casa di Messi, che avrebbe già parlato del progetto sportivo con Xavi. Le prossime settimane, dunque, saranno cruciali per il futuro del campione del mondo, che sogna di giocare ancora al Camp Nou dopo due anni grigi passati a Parigi.