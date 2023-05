Juve, piove sul bagnato: salta sul più bello un trasferimento già chiuso

Dopo l’eliminazione in Europa League arriva una brutta notizia in sede di calciomercato per la Juve che vede sfumare un colpo.

Momento non facile per la Juventus che ha visto sfumare la possibilità di alzare l’Europa League in questa stagione e vede complicarsi i piani per la prossima stagione.

Un’annata da dimenticare finora per la Juventus che non riuscirà per il secondo anno consecutivo a portare a casa alcun trofeo ed ora resta in attesa delle decisioni riguardanti i processi sul caso plusvalenze e le manovre stipendi. Nel frattempo arrivano brutte notizie anche dal punto di vista del mercato con i bianconeri che rischiano fortemente di perdere un obiettivo della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, rischia di saltare un obiettivo

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, la Juventus rischia di veder sfumare l’arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo. Aurelio De Laurentiis infatti sarebbe intenzionato a trattenere il proprio dirigente non avendo intenzione di dare l’ok alle sue dimissioni.

Un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare ancora una volta le scelte della Juventus riguardanti l’area tecnica. La proprietà aveva deciso di puntare in maniera decisa sull’architetto del Napoli campione d’Italia ma il presidente degli azzurri non avrebbe alcune intenzione di liberare l’ex Carpi per lasciarlo andare in bianconero. Il contratto fino al 2024 con il Napoli non rende facili le operazioni per la Juventus che dovrà quindi iniziare a guardarsi intorno per trovare un’alternativa.

Nelle scorse settimane sembrava sempre più vicina la conclusione positiva dell’affare con Giuntoli pronto ad una nuova avventura per la rinascita della Juventus. La decisione di De Laurentiis però potrebbe cambiare di nuovo tutto con i bianconeri che vogliono capire a chi potersi affidare nel ruolo di direttore sportivo. Ora per i bianconeri sembrano aprirsi due strade. Una potrebbe portare al riconoscimento di un indennizzo economico al Napoli per portare a Torino Giuntoli, l’altra è quella di valutare delle piste alternative per il ruolo di ds.

Un altro nome che piace da tempo in casa Juventus è quello di Frederic Massara. Il braccio destro di Paolo Maldini al Milan piace alla dirigenza bianconera ma anche il club meneghino non appare intenzionato a lasciarlo partire in estate. Interessa anche la figura di Pietro Accardi, dirigente dell’Empoli che sembra essere in pole per il Napoli nel caso in cui Giuntoli decidesse di lasciare gli azzurri in estate.