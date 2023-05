Colpo di scena Chiesa, tifosi della Juventus senza parole

Lo scenario estivo che riguarderà Federico Chiesa può davvero spiazzare tutti: ecco cosa accade in casa Juventus

Sono state ore difficili quelle vissute dalla Juventus di Massimiliano Allegri, immediatamente successive al sofferto ko in semifinale di Europa League contro il Siviglia. Gli spagnoli si giocheranno il trofeo contro la Roma: alla ‘Vecchia Signora’ resta, in mano, solo un grande rimpianto.

La stagione andrà avanti e si chiuderà laconicamente tra qualche settimana ma, nel frattempo, le valutazioni su quella che sarà la Juventus del futuro sono già in atto da un pò. Allegri e i dirigenti della società piemontese ne stanno discutendo ma, tra qualche giorno, arriverà un evento che rischia di sparigliare le carte sul tavolo anche e soprattutto in ottica calciomercato.

Parliamo ovviamente del caso plusvalenze fittizie, della penalizzazione di 15 punti annullata temporaneamente e che, adesso, potrebbe ritornare sotto altra forma. Alla Corte di Appello Federale, entro fine mese, il compito di decretare quale sarà il destino della ‘Vecchia Signora’.

Il rischio di una nuova pesante penalizzazione – qualcuno non smette di sussurrare la parola Serie B – rimane decisamente concreto. Il club torinese dovrà quindi valutare determinati verdetti prima di sbilanciarsi in maniera definitiva sulla programmazione per il prossimo anno. E, in tal senso, nessuno escluso sarà esente da eventuali drastici cambiamenti. Occhio a questo punto pure a Federico Chiesa che – dopo mesi in infermeria per riprendersi dal grave infortunio al ginocchio – è tornato per dare una mano alla squadra bianconera, incidendo però a corrente alternata.

Chiesa-Juventus, addio possibile: tris di big alla finestra

Come scrivevamo poc’anzi, la Juventus potrebbe essere nuovamente penalizzata e finire stavolta inesorabilmente – e definitivamente – fuori dalle coppe europee. Al di là delle decisioni di Ceferin, la possibilità che una nuova penalizzazione tagli le gambe ai bianconeri facendoli uscire immediatamente da ogni discorso europeo, resta assolutamente verosimile.

E in tal senso Federico Chiesa, senza Europa, non è affatto detto che resti ancora a vestire la maglia della ‘Vecchia Signora’. Il figlio d’arte già la scorsa estate era stato accostato a diverse delle realtà più ricche e ambiziose d’Europa, salvo poi essere blindato dalla Juventus che su di lui, in realtà, vorrebbe ancora puntare. Ma senza Champions League – e nemmeno Europa League – il discorso cambierebbe, anche da un punto di vista economico. E i tifosi bianconeri, adesso, possono davvero temere che il numero 7 venga ceduto al termine dell’attuale stagione.

Su Chiesa è forte l’Interesse di Tottenham e Liverpool in Premier League, con Klopp che già nei mesi scorsi lo aveva elogiato. Attenzione, tuttavia, anche al Bayern Monaco. In vista della prossima estate i tedeschi hanno tutta l’intenzione di essere gli assoluti protagonisti della sessione di mercato ed è per questo che Federico Chiesa potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta. In questa stagione, il 25enne genovese ha accumulato 30 presenze complessive con 2 reti e 6 assist vincenti a referto.