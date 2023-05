Il Milan ritrova la vittoria, i rossoneri vogliono la Champions

È stato un Milan-Sampdoria senza storia quello andato in scena ieri sera a San Siro. Il 5-1 finale, con tripletta di Giroud a secco da diverse settimane, racconta perfettamente i valori in campo. Da una parte c’era un Milan deluso e arrabbiato per l’eliminazione dalla Champions League. Dall’altra una Sampdoria depressa dalla retrocessione.

MILAN, REAZIONE D’ORGOGLIO

Non ci stava il Milan, un’altra settimana di lacrime non sarebbe stata l’atmosfera giusta per affrontare la sfida del prossimo weekend contro la Juventus. Una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta alla qualificazione per la prossima Champions League. Non ci stava il Milan di Pioli a fare una figuraccia di fronte al suo pubblico. Ed ecco, di fronte alla San Siro rossonera, un’ottima prestazione. Certo, aiutata da un’avversaria non solo di diverse categorie inferiore e triste per la retrocessione.

Ne è venuta fuori una gara senza storia dove il tridente rossonero ha fatto quello che voleva. Giroud è stato il mattatore assoluto con tre gol, Brahim ha messo a referto un gol e due assist, mentre Rafa Leao ha messo a segno un classico 1+1, gol più assist. Tutto perfetto in una serata che doveva valere perlomeno da riscatto morale dopo l’euroderby.

Di fatto con questa vittoria i rossoneri si riportano in pienissima corsa Champions League, unico obiettivo rimasto. Il Milan è ora a -1 dalla Lazio, ma soprattutto a -5 dalla Juventus che domani giocherà con l’Empoli, ma prima conoscerà la probabilissima nuova penalizzazione che dovrebbe portarla matematicamente fuori dalla zona Champions League.

STORICO QUAGLIARELLA

Nella serata del trionfo Milan, c’è spazio anche per un mezzo sorriso blucerchiato. Il gol della Sampdoria, l’unico gol doriano, lo firma Fabio Quagliarella. Il quarantenne bomber napoletano era ancora a secco in questa stagione. Ieri, il meraviglioso assist confezionato da Zanoli ha permesso all’attaccante di segnare il primo gol stagionale, raggiungendo così le 18 stagioni consecutive in gol in Serie A. E noi non possiamo che celebrare Quagliarella, bomber da 183 gol in A con quello di ieri.