Ilary Blasi, un altro grande campione la aspetta

Ilary Blasi dimentica Totti ma non la sua passione per i grandi campioni: ad attenderla nella sua nuova avventura un altro super sportivo

Si dice che il lupo perda il pelo ma non il vizio. A volte è davvero così. Lo dimostra anche Ilary Blasi. La showgirl e conduttrice televisiva, a quanto pare, ha infatti un vero debole per i grandi campioni.

Per anni è stata sposata con Francesco Totti, uno dei più importanti calciatori italiani di tutti i tempi. Ma non le è bastato, e così ha deciso di dare il benvenuto nella sua vita anche a un altro sportivo di altissimo livello, seppur con un ruolo inedito.

Ovviamente non stiamo parlando di una nuova love story. Da quel punto di vista, Ilary sembrerebbe aver “già dato”. Il suo cuore si è riempito nuovamente d’amore, stavolta per Bastian Müller, un imprenditore tedesco in grado di ammaliarla con il suo fascino e di farle tornare uno splendido sorriso dopo i mesi durissimi della separazione con il suo ingombrante ex.

Questo non vuol dire che non possa però circondarsi di altri campioni nella sua vita, sportivi che hanno dimostrato di saper fare la differenza nel proprio campo e che adesso sono alla ricerca di nuovi stimoli. Quelli che solo lei sembra poter offrire.

Ilary Blasi abbraccia un grande campione: new entry a L’Isola dei Famosi

Il noto sportivo, un uomo che ha rubato il cuore di milioni di italiani con i suoi trionfi in pedana, e milioni di italiane per il suo fascino mediterraneo, è atteso a braccia aperte da Ilary già dalla prossima puntata de L’Isola dei Famosi. A circa un anno e mezzo dalla sua seconda avventura in un reality, il Grande Fratello Vip (la prima era stata nel 2006 all’interno dello show La fattoria), Aldo Montano è già pronto a debuttare in Honduras. Stavolta però con un ruolo differente.

Stando a quanto trapela, il campione olimpico livornese non sarà infatti un concorrente in gara. Dovrebbe partecipare allo show semplicemente come guest star, come sorpresa per i naufraghi, ai quali dovrà dare la carica giusta per tenere duro dopo settimane davvero difficili.

Un ruolo simile a quello ricoperto da Nikita nelle scorse puntate. Un motivatore speciale che potrebbe fare la differenza in un momento cruciale per le sorti di molti dei concorrenti del reality più spericolato della televisione italiana. E che potrebbe soprattutto essere d’aiuto a Nathaly Caldonazzo, con cui Montano aveva condiviso parte dell’avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Insomma, l’ex schermidore sarà una sorta di asso nella manica di Ilary, la sua arma speciale per ridare vigore ai naufraghi e per creare un diversivo in una puntata che si preannuncia, come tutte le precedenti, ricca di sorprese e colpi di scena. Non resta che sintonizzarsi il prossimo lunedì per scoprire cosa accadrà e quale sarà davvero l’impatto del grande campione.