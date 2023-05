Accelerazione improvvisa: ecco Zidane, c’è il via libera del presidente

Svolta improvvisa per quanto riguarda Zidane. Un presidente ha deciso di accelerare e chiudere per il tecnico. Le ultime.

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina dopo un lungo stop. L’addio al Real Madrid ha portato il francese ad osservare un lungo periodo di riposo per ricaricare le pile ed anche trovare la soluzione giusta in vista della prossima squadra.

Ora, però, l’accelerazione improvvisa è arrivata e Zidane è davvero ad un passo dal ritorno in panchina. Il via libera del presidente c’è e a questo punto manca solamente l’intesa definitiva per la fumata bianca. Si tratta di una notizia molto importante anche in ottica futura.

Svolta in panchina: arriva Zidane, il presidente dice sì

Zinedine Zidane è ormai pronto ad approdare su una panchina per cercare di riprendere il cammino iniziato diverso tempo fa ed interrotto dopo la fine del rapporto con il Real Madrid. Si è parlato in passato molto di un possibile ritorno alla squadra spagnola, ma le intenzioni di Perez ed anche del tecnico sono completamente differenti considerando che non c’è voglia di ritornare indietro.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, è il PSG la squadra in pole position per Zidane. Il club parigino, almeno stando alle ultime informazioni, potrebbe puntare tutto sul transalpino per rilanciarsi. Sarebbe questa almeno l’intenzione di Al-Khelafi, ma non quella di Campos considerando che c’è anche Mourinho in corsa.

Bisognerà capire se il ds resterà. In caso di una sua conferma, non possiamo escludere l’arrivo di Mourinho per iniziare questa nuova esperienza. Con un addio del direttore sportivo si aprono le porte di Zidane visto visto che, almeno per il momento, il transalpino non ha assolutamente sciolto i dubbi. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quali saranno le scelte delle parti chiamati in causa. Una cosa è certa: le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del tecnico transalpino.

Ultime Zidane: sfida PSG-Juventus

Per Zidane sembra essere ormai a tutti gli effetti una sfida tra PSG e Juventus. I parigini hanno, come detto, intenzione di puntare sul transalpino considerando anche la sua voglia di provare a fare bene in patria.

L’ipotesi bianconera non è assolutamente da escludere. La Juventus ha voglia di alzare il proprio livello e Zidane rappresenta forse il profilo ideale per dare ai tifosi dei risultati importanti. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro ed anche capire alla fine su quale squadra punterà il transalpino.