Serie A, De Laurentiis vende agli americani: offerta irrinunciabile

In Serie A rischia di cambiare a sorpresa uno scenario. In un momento del tutto inaspettato, è arrivata a De Laurentiis una offerta che dai più viene giudicata come irrinunciabile. Andiamo a valutare insieme di che cosa si tratta e quali sono gli scenari che si aprono adesso.

In Italia, nel mondo calcistico, è stata risolta la questione delle multiproprietà. Due club, infatti, non possono disputare la stessa competizione se appartengono alla stessa proprietà già adesso. In futuro, sarà impossibile anche essere proprietari o azionisti di maggioranza di due club, anche se partecipano a competizioni diverse. In tal senso arrivano delle novità non di poco conto. Negli uffici di De Laurentiis, infatti, è arrivata una offerta che molti giudicano a dir poco come molto importante per l’acquisto del club attualmente di sua proprietà.

Serie A, offerta per il club di De Laurentiis

E’ una stagione a dir poco importante, quella in corso, per la famiglia De Laurentiis in ambito calcistico. Aurelio, infatti, con il Napoli ha trovato il primo Scudetto della sua gestione dopo 33 anni di attesa per il popolo partenopeo. Luigi, invece, con il suo Bari si giocherà la Serie A da terza della classe ai play off, in una posizione a dir poco privilegiata.

Nel caso in cui tutto dovesse andare come tutti sperano, si creerebbe per De Laurentiis il problema di dover cedere una delle due società, verosimilmente il Bari. Ad una cifra che rischierebbe di essere più bassa a causa dell’obbligo esistente. Per questo arrivano delle novità importanti. Stando a quanto raccontato da “L’Espresso” in edicola, un gruppo di americani sarebbero fortemente interessati al club e ad accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis. In tal senso, esse corrispondono ad una cifra che galleggia tra i 100 ed i 150 milioni di euro.

Americani comprano il Bari

La condizione che pongono gli americani, per assecondare le richieste di ADL, è che il club deve essere promosso in Serie A. Di conseguenza, tale ipotesi si verificherebbe solo nel caso in cui il Bari dovesse riuscire, storicamente, a vincere i play off ed a far ritorno nella massima serie del calcio italiano, lì dove merita di stare per blasone e calore della piazza.