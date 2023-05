Voltafaccia Juve e Roma: firma fino al 2027

Juventus e Roma stanno attualmente vivendo momenti decisamente diversi. I bianconeri hanno salutato l’Europa League ad un passo dalla finale per mano del Siviglia, mentre i giallorossi voleranno a Budapest per la finale in programma il 31 maggio

La ‘Vecchia Signora’ ora è pronta a concentrarsi sul campionato, per cercare di mantenere il piazzamento nella prossima Champions League vicende extra campo permettendo. I giallorossi, invece, cercheranno di portare a casa il secondo trofeo europeo in due anni sotto la guida Mourinho.

Nonostante questo, però, le due società sono già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. La Juventus, oltre a perdere Adrien Rabiot che ha molte richieste in Premier League, potrebbe dover salutare anche Angel Di Maria. Il ‘Fideo’ vedrà scadere il proprio contratto, e a poco più di un mese dalla scadenza non sembrano arrivare novità.

I giallorossi possono invece salutare la coppia d’attacco, Tammy Abraham e Andrea Belotti. La stagione negativa disputata fino ad ora, che li ha visti realizzare solamente 14 reti in due, ha portato la società giallorossa a riflettere sul futuro. In caso di offerte, infatti, Tiago Pinto può lasciarli partire per regalare calciatori importanti allo special one. Un obiettivo di entrambe le società, però, pare stia per svanire definitivamente.

Juventus e Roma in ginocchio, rinnovo vicino: resta in Premier

Un grande obiettivo per il prossimo calciomercato estivo rischia di sfumare definitivamente per Juventus e Roma.

Stiamo parlando di Wilfried Zaha, ala offensiva del Crystal Palace classe 1992. Il ragazzo, arrivato dal Manchester United nel febbraio 2015, si è rivelato sempre più importante per il club, diventando un idolo per tutti i tifosi. Su di lui, oltre all’interesse delle due big nostrane, è forte anche l’interesse di Arsenal e Marsiglia, che lo stanno monitorando da mesi. Il calciatore, però, pare stia prendendo una decisione impensabile fino a pochi giorni fa.

Stando a quanto riportato da talkSPORT tramite il proprio profilo Twitter, il classe 1992 sta prendendo in seria considerazione l’idea di rinnovare il proprio contratto con il Crystal Palace in scadenza a giugno. Il club inglese, infatti, ha presentato al calciatore un’offerta da capogiro da circa 220.000 sterline alla settimana per quattro anni, che lo renderebbero il calciatore più pagato della loro storia.

Si tratta di un’offerta monstre, che il ragazzo sta seriamente pensando di accettare. Si tratterebbe di una grande beffa per Roma e Juventus, che stanno per veder sfumare un obiettivo concreto per la prossima stagione. L’avventura di Zaha in Inghilterra con il Crystal Palace pare destinata a proseguire.