Allarme Bagnaia, senza sarebbe davvero nei guai

Giorni di riflessione anche per la MotoGp: un dato può far riflettere su Pecco Bagnaia. Ecco la situazione

Il pilota italiano è il campione del mondo in carica in MotoGP, Francesco Bagnaia, in questa stagione ha iniziato molto bene ma nell’ultima gara ha fatto un po’ fatica rispetto al suo solito.

Nella scorsa stagione Pecco è stato in grado di conquistare il titolo di campione del mondo nella classe regina, riportandolo in Italia dopo tanti anni di assenza. L’ultimo era stato, infatti, l’intramontabile Valentino Rossi dal quale il pilota Ducati ha, ovviamente, preso la passione per questo sport, vedendo le leggendarie imprese del pilota di Tavullia. In questa stagione Bagnaia era chiamato alla conferma e, per il momento, sembra riuscire in questa impresa nonostante siano passati solamente pochi weekend di gara.

MotoGP, le sprint salvano Pecco Bagnaia: i dati

In questa stagione sembra esserci un duello tutto italiano per la lotta al titolo di campione del mondo della MotoGP. Attualmente, infatti, troviamo Pecco Bagnaia con 94 punti con alle sue spalle, a un punto di distacco, Marco Bezzecchi. Terzo posto, poi, per un ottimo Brad Binder che è a 13 punti dalla vetta e quarta piazza per Jorge Martin a 14 punti dal pilota Ducati.

In queste prime gare della stagione abbiamo visto la conferma ad altissimi livelli per la Ducati con in sella Pecca Bagnaia, che vuole confermare il titolo del 2022, mentre una crescita esponenziale per Marco Bezzecchi che guida la Mooney VR46 Racing Team. I due piloti che guidano con il tricolore sulle spalle stanno dando vita a grandi duelli e gare mozzafiato, in grado di far divertire tutti gli appassionati.

Il primo posto di Pecco Bagnaia, però, sta facendo riflettere gli analisti dei dati MotoGP, come riporta la redazione di FormulaPassion. Il pilota Ducati, infatti, sta riuscendo a rimanere davanti a tutti grazie ai punti conquistati nelle Sprint Race dove vince e si dimostra, davvero, molto forte. Senza questa tipologia di gara, infatti, sarebbe addirittura 26 punti dietro a Marco Bezzecchi in classifica.

Al momento mancano all’appello alcuni grandi della griglia, come Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Marc Marquez che non stanno riuscendo a essere competitivi ogni weekend di gara. Sicuramente questo sta aiutando gli altri piloti, magari meno abituati a stare davanti, a provare a rimanere in lotta per il titolo, come sta succedendo al sudafricano della KTM Brad Binder.