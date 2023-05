Elodie sempre più intrigante: così non l’avete mai vista (Foto)

By

La bellissima cantante Elodie cambia look ed è più intrigante di prima: la nuova foto fa impazzire i suoi fans, ecco com’è adesso

Elodie sta vivendo un periodo d’oro sotto tutti i punti di vista. Non che prima le cose non andassero per il meglio, certo, ma dalla partecipazione al Festival di Sanremo in poi, sono sempre di più le soddisfazioni che si sta togliendo la cantante romana.

Il suo singolo ‘Due‘ ha avuto un gran successo in tutte le classifiche e le varie radio non smettono di passarlo, con un ritornello che entra in testa al primo ascolto. E poi degli splendidi show che vanno tutti sold-out, con un modo di lavorare che ricorda molto quello delle superstar degli Stati Uniti d’America.

Poi c’è stato il successo con Proiettili (Ti mangio il cuore), colonna sonora dell’omonimo film con cui è riuscita a vincere il David Donatello 2023 per la miglior canzone originale. Una vittoria alla prima candidatura della carriera che Elodie ricorderà per sempre. Una delle ultime foto postate dalla cantante romana la ritrae con Marco Mengoni, reduce dal quarto posto all’ultima edizione dell’Eurovision.

Entrambi hanno fatto una grande sorpresa ai fans, ma oltre ai ‘motivi musicali’, ai tanti followers che li seguono non è sfuggito un particolare interessante che riguarda la stessa Elodie.

Elodie cambia look: nuovo taglio di capelli

Marco Mengoni ed Elodie hanno annunciato un nuovo singolo, chiamato ‘Pazza Musica’, fuori ovunque il 26 maggio. Il brano farà parte dell’album del cantante che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, Materia (Prisma). Entrambi hanno postato una foto insieme, con Elodie che ha cambiato taglio di capelli e colore: più chiari, che scendono liberi sulle spalle.

Uno sguardo magnetico per la cantante romana, col braccio sinistro ad appoggiarsi su Mengoni e a mettere in mostra il bellissimo tatuaggio. Anche Mengoni sta vivendo un bellissimo momento lavorativo, sarebbero infatti pronte le date d’uscita per il suo tour europeo.

La foto di Marco Mengoni ed Elodie ha avuto un grandissimo successo, con quasi mezzo milione di like e migliaia di commenti. Gianluca Fru dei ‘The Jackal’ ha commentato con la sua solita simpatia specificando che ‘questa foto vale un milione di euro‘.

Un bellissimo duo che sicuramente farà strage in classifica. E poi c’è l’amore dei fans di Elodie, letteralmente fuori di testa per la sua incantevole e allo stesso tempo aggressiva bellezza per quella che è la regina della musica italiana.