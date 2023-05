Serie A, lotta salvezza: ancora tutto aperto per Lecce, Spezia e Verona! E sull’ipotesi spareggio…

Se il discorso scudetto è stato archiviato ormai diverse settimane fa, le ultimissime giornate di Serie A stanno continuando a regalare tante emozioni per le diverse situazioni rimaste in bilico. Oltre alla corsa per l’Europa, è la lotta per evitare la retrocessione che merita sicuramente qualche attenzione in più. Vediamo nel dettaglio quante e quali squadre sono coinvolte.

Salvezza: discorso a tre

Mancano due giornate al termine della stagione e sono ben tre le squadre coinvolte nella corsa salvezza. Stiamo parlando di Lecce, Spezia ed Hellas Verona. La Cremonese e la Sampdoria, invece, sono ormai retrocesse matematicamente, mentre il discorso inverso vale per Empoli e Salernitana, già salve. La classifica “finale” recita attualmente:

16° – Lecce (33 punti)

17° – Spezia (31 punti)

18° – Hellas Verona (30 punti)

19° – Cremonese (24 punti) *Già retrocessa

20° – Sampdoria (17 punti) *Già retrocessa.

Il calendario: Spezia e Verona rischiano di più?

Può essere utile dare uno sguardo al calendario che interessa le tre squadre coinvolte nella lotta salvezza. Il Lecce di Baroni dovrà vedersela domenica prossima con il Monza, al Brianteo: la vittoria dei salentini vale su Planetwin365 2,60 volte la posta; su Unibet 2,55 e su Betclic 2,57. La squadra di Palladino è la vera rivelazione del campionato e il fatto che non veda sconfitta dal 2 aprile di certo preoccuperà i salentini. Nell’ultima giornata, invece, il Lecce affronterà il Bologna già salvo, al Via del Mare.

Non se la passano di certo meglio Spezia e Verona. I liguri dovranno prima affrontare il Torino in casa e poi la Roma di Mourinho all’Olimpico. I granata stanno attraversando un momento abbastanza positivo, con due successi nelle ultime quattro gare e l’imbattibilità attiva dal 29 aprile. La squadra di Juric è la quarta squadra in campionato per punti realizzati fuori casa e di certo venderà cara la pelle anche questo weekend: occhio all segno “X” all’intervallo, quotato su Planetwin365 a 2,08, su WilliamHill a 2 e su Betclic a 2,04. Gli Aquilotti, d’altronde, hanno pareggiato ben 9 volte dopo la prima frazione nelle 18 gare casalinghe disputate sinora.

Per quanto riguarda il Verona guidato dal duo Zaffaroni-Bocchetti, invece, le prossime avversarie saranno Empoli e Milan. Contro i toscani, i gialloblu giocheranno il lunch match di domenica prossima, al Bentegodi. Due delle ultime quattro sfide ufficiali si sono chiuse con meno tre gol totali. Sotto la lente, quindi, la quota dell’Under 2,5: su Planetwin365 parliamo di 1,80 volte la posta, su Unibet di 1,78 e su Betclic di 1,79.

Sarà sicuramente più complicato il match di San Siro alla 38esima giornata; il Milan di Pioli, infatti, molto probabilmente avrà bisogno di punti utili per un posto in Champions League.

Ricordiamo che nel caso in cui due squadre finissero terzultime a pari punti, si procederà con uno spareggio per determinare la retrocessa in serie cadetta. In caso di tre terzultime a pari punti, invece, sarà la classifica avulsa a decidere quali saranno le due che si sfideranno nello spareggio.