Disastro Juve, l’avvocato ne parla senza mezzi termini

By

La Juventus ha ricevuto una nuova penalizzazione poco prima del match con l’Empoli, a parlare è l’avvocato senza mezzi termini

La sconfitta contro l’Empoli al Castellani è una delle peggiori della storia recente della Juventus. Una stagione che i bianconeri vogliono archiviare al più presto per i guai giuridici degli ultimi mesi, che hanno inevitabilmente condizionato la classifica e le prestazioni.

Tuttavia, il gioco di Massimiliano Allegri non ha mai dato certezze positive per raggiungere la vittoria di un trofeo che manca ormai da due anni. Dopo aver vinto parzialmente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, i bianconeri hanno visto la restituzione dei 15 punti in classifica.

Una gioia durata poco, perché ieri è arrivata la nuova sentenza che ha penalizzato la Juventus di 10 punti. Un colpo che la squadra di Allegri ha subito fortemente, prendendo 4 gol contro l’Empoli già salvo. Restano altre due partite da giocare per concludere al meglio la stagione, anche se la qualificazione alla Champions League sembra ormai compromessa.

In questo senso, l’uscita dall’Europa League in semifinale è il più grande rimpianto della stagione. Perché nessun tribunale avrebbe potuto togliere la vittoria sul campo del trofeo e la conseguente qualificazione in Champions. Cosa che probabilmente succederà con una decisione della UEFA di escludere la Juve dalle coppe europee.

Juve penalizzata, parla l’avvocato Afeltra

Roberto Afeltra, avvocato, ha parlato nel corso di Calciomercato.it in onda su TV Play: “Per me la sanzione più corretta sarebbe stata un’ammenda. Hanno assolto tutti i soggetti e dato 10 punti alla Juventus. Ma il club ha salvato gli Scudetti vinti in passato”. Poi prosegue: “Questa sentenza è un obbrobrio giuridico. Se la UEFA vorrà togliere le coppe europee alla Juventus dovrà puntare sulla violazione del settlement agreement”.

Insomma, appare chiaro che la Juventus potrà ancora qualificarsi nelle coppe europee in caso di risultato positivo nelle prossime due partite, contro Milan e Udinese. Resta da capire cosa deciderà la UEFA, visti anche i rapporti completamente rovinati tra Ceferin e il club bianconero per l’istituzione e la successiva mancata uscita dalla Superlega.

Intanto, Allegri ha ancora una volta sottolineato la professionalità dei suoi ragazzi, non rimproverandogli la dura sconfitta di Empoli: “Normale crollo mentale, perché la stagione è surreale”. Sono state queste le parole del tecnico della Juve nel post-partita in conferenza stampa. E poi ha definito quest’anno uno “stillicidio” ricordando che la classifica della sua squadra è decisa dai processi.