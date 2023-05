Contratto due più uno, via dall’Inter per una big

Uno dei big di Simone Inzaghi pare proprio destinato a lasciare l’Inter in estate: c’è già l’offerta contrattuale

In casa Inter si lavora già a quelle che saranno le mosse per la prossima annata calcistica. Al di là di cosà dirà il campo da qui a qualche settimana, l’attenzione di Marotta è pienamente rivolta alla sessione estiva di calciomercato.

Nonostante i grandi risultati, l’Inter ha comunque mostrato crepe e piccole incertezze in alcune zone del campo dove si andrà ad operare in maniera oculata. Inoltre, però, pare prospettarsi un’ipotesi che non farà certamente felici i tifosi nerazzurri. Perchè, dalla Spagna, sono sicuri di come un top club sarebbe pronto a fare un’offerta davvero importante per uno dei big dell’allenatore piacentino. Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, una delle più ricche e importanti società europee sarebbe disposta in estate a farsi avanti per Marcelo Brozovic.

Il croato, che quest’anno ha fatto fatica ad imporsi anche a causa di un lungo infortunio, è finito per diventare uno dei nomi che ora come ora viene considerato cedibile da Beppe Marotta. Il croato, che negli anni scorsi ha vissuto una titolarità assolutamente indiscussa, negli ultimi mesi è stato spesso e volentieri rimpiazzato da Hakan Calhanoglu. Il turco, al di là delle grandi prestazioni sulla trequarti, ha dimostrato di saper agire egregiamente anche in cabina di regia al posto dell’ex Dinamo Zagabria.

Addio Inter: Inzaghi rischia di perdere Brozovic

Marcelo Brozovic nelle prossime settimane potrebbe davvero finire per lasciare la Milano nerazzurra. La società pronta ad andare all’assalto del gioiello di Simone Inzaghi sarebbe il Bayern Monaco, a caccia di un centrocampista di spessore da regalare a Tuchel.

L’ex PSG e Chelsea è pronto a ridisegnare a sua immagine e somiglianza la rosa dei bavaresi e tra gli innesti richiesti vi sarebbe proprio Brozovic. Il 30enne di Zagabria in questa stagione ha collezionato 36 presenze con 2 gol e 4 assist vincenti. Nonostante ciò, il club tedesco avrebbe già messo sul piatto una proposta biennale con opzione per un’eventuale terza annata con la maglia del Bayern Monaco. Ma a parte la pista in Bundesliga, vanno tenute in considerazione anche Barcellona e PSG.

In particolar modo la società di Laporta, che lo scorso gennaio fu vicinissimo a cedere all’Inter Kessie per abbracciare proprio Brozovic. Ma, intanto, la società che sembra essere decisa ad avvicinarsi in maniera definitiva al forte regista è il Bayern Monaco: l’offerta per l’estate è già pronta per essere formulata.