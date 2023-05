Formula 1, che colpaccio: Red Bull e Ferrari tremano

La Formula 1 sta vivendo un periodo di dominio da parte della Red Bull ma presto le cose potrebbero cambiare. Trema anche la Ferrari

Sono momenti caldissimi per definire anche i rapporti di forza in vista del futuro. Le regole attuali rimarranno inalterate fino al 2026 ma ci sono altri aspetti che possono rimescolare le carte in tavola.

Stiamo vivendo un periodo transitorio in Formula 1, almeno per quanto concerne i regolamenti tecnici. Si perché la rivoluzione voluta da Liberty Media lo scorso anno, con il ritorno alla vetture ad effettuo avrà scadenza 2026. Per quella stagione non è in programma un super cambiamento a livello aerodinamico ma motoristico, se possibile quindi ancor più importante.

L’idea è quella di arrivare a nuovi propulsori che generino potenza 50-50 dalla parte termica e da quella elettrica, dando quindi maggiore risalto all’elettrificazione. Un processo che sta vivendo la sua naturale evoluzione anche nei modelli stradali e che dovrà guidare i concept del futuro. In questo scenario rivoluzionato ci sarà probabilmente spazio per un nuovo rimescolamento delle carte a livello sportivo, con la Red Bull che potrebbe allora si perdere lo scettro.

Il team di Christian Horner si è già mosso per tempo, chiudendo un accordo con la Ford per la fornitura delle power unit. Sbarcheranno nel lotto anche marchi importantissimi come Audi, che ha firmato un contratto con la Sauber.

Formula 1, nuovo rientro della Honda: sarà in partnership con l’Aston Martin

Chi non è rimasta a guardare in questo periodo è di certo l’Aston Martin che ha già messo un bel mattoncino sull’attuale stagione. Alonso e Stroll sono a ridosso delle Red Bull (soprattutto il primo) e finalmente possono raccogliere i frutti del pesante investimento fatto da papà Lawrence. In vista del 2026 ci potrebbe però essere un ulteriore salto di qualità, grazie alla fornitura dei motori Honda.

Si perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Aston Martin starebbe per chiudere l’accordo con i giapponesi per i propri motori. Dal 2026 il colosso di Tokyo può rimettere piede nel Circus, dopo essere tornato alla vittoria con la Red Bull nel 2021. Secondo fonti vicine all’HRC, Aston Martin e Honda potrebbero firmare un accordo fino al 2030, sostituendo di fatto quello esistente con la Mercedes (che fornisce le power unit alla “verde” fino al 2025).

Staremo a vedere se per quella data ci sarà ancora la possibilità per Fernando Alonso di continuare la sua esperienza in pista, da ultraquarantenne.