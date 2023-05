GP di Monaco, altri guai dopo Imola: paura per il weekend

La Formula 1 vive momenti di grande apprensione, ora è il circuito di Monaco che potrebbe essere a rischio per il weekend di gara

Un’altra situazione sta mettendo in grande difficoltà la FIA e le scuderie: il Gp di Monaco porta preoccupazione all’interno di team e piloti. Dopo il rinvio della gara di Imola, continuano le incertezze per il campionato.

Cinque gare disputate in stagione, una rinviata e una ora in forte dubbio. La stagione 2023 non è partita al massimo per quanto riguarda la Formula 1, le scuderie e i piloti ora sono in seria apprensione. Il Gp di Monaco è il prossimo appuntamento previsto il prossimo 28 maggio, sarebbe la sesta gara ufficiale del campionato.

Un Gp monegasco ora in forte dubbio, un problema in più per l’intera organizzazione motoristica, già messa in grave difficoltà con il rinvio ad Imola, con le piogge hanno messo in grande difficoltà anche quei team che avevano box e impianti in Emilia Romagna.

Gp Monaco, decisione ufficiale nelle prossime ore

Sale il fronte dei preoccupati per questo Gran Premio di Monaco, uno degli appuntamenti irrinunciabili per la federazione ma che non ha mai entusiasmato più di tanto gli appassionati. È una gara rimasta in calendario per l’appeal del Principato, ma che non regala grandi emozioni: è quasi impossibile sorpassare, e molte delle chance si giocano nelle qualifiche e nelle partenze. Ora, c’è un fattore da non sottovalutare: Monaco può essere inondata, sono previste forti piogge per il weekend.

Il pericolo maltempo non è da sottovalutare, quanto visto ad Imola fa temere anche per quanto riguarda le sorti di questo appuntamento nel weekend. Le previsioni meteo indicano alta la possibilità di temporali nel pomeriggio del sabato, momento per le qualifiche ufficiali in vista della posizione in griglia, nonché domenica 28 maggio nel momento della corsa.

Monaco con la pioggia non è il massimo e le previsioni saranno incerte sino all’ultimo minuto: è complicato stabilire con certezza quali zone potrebbero essere evitate o comunque propense ad attirare solo poche nuvole di passaggio.

Un bel problema per la Formula 1, il dominio Red Bull sinora ha monopolizzato le cinque gare svolte, mentre per la sesta vi è una grande incertezza. In pista, dal 2017 la gara è stata sempre vinta da un pilota diverso. Vettel in Ferrari, poi Ricciardo, Hamilton, Verstappen e Perez. Proprio a sottolineare come conta partire bene e poi mantenere la vetta, cosa che con la pioggia può esser messa in forte dubbio.