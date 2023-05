Andrea Delogu, diretta bollente: sotto il vestito niente

Andrea Delogu è tra le donne più amate del web. La conduttrice televisiva è seguita sui social e non solo per la sua bellezza e per la sua semplicità. Nell’ultima diretta ha lasciato i suoi fan a bocca aperta

La bellissima Andrea Delogu è tra le donne più amate dello spettacolo. Ha ben quarantuno anni e ancora incanta gli italiani con la sua bellezza. È nata a Cesena il 23 maggio 1982. Il suo nome le è stato dato dal padre che avrebbe tanto voluto un maschio. Andrea ha una sorella, Barbara, e un fratello, Evan.

Da sempre una bambina iperattiva e appassionata di canto e ballo, la Delogu ha vissuto fino a 10 anni nella comunità di San Patrignano, luogo in cui si sono conosciuti i suoi genitori, ex tossicodipendenti e a cui Andrea è molto legata.

Di quell’esperienza racconta di aver imparato molto, soprattutto la condivisione, il senso di comunità e il rispetto. è stata sposata per molti anni con l’attore Francesco Montanari. Non solo erano innamorati ma avevano fatto innamorare molti fan che li seguivano, sembravano complici e affiatati fino a quando hanno deciso di separarsi. Oggi è fidanzata con Luigi Bruno su cui, però, non si hanno molte informazioni. I due hanno deciso di mantenere una certa privacy sulla loro vita privata. Soltanto qualche tempo fa, la conduttrice ha postato una foto insieme al suo fidanzato scrivendo.

Andrea Delogu, diretta Instagram bollente: fan in delirio

La conduttrice in questi giorni ha fatto una diretta Instagram in collaborazione con una fondazione per raccogliere dei soldi per aiutare gli abitanti dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione. Lei è nata a Cesena e ha preso subito a cuore la situazione. Su Instagram è molto seguita e vanta oltre 600mila follower. I fan la amano e nell’ultima live li ha fatti sognare. Infatti la meravigliosa presentatrice è entrata in diretta con un vestito molto corto che permetteva di mettere in mostra il suo lato A.

Tra l’altro sotto il vestito non aveva il reggiseno. Lei mette spesso foto che mandano in visibilio i suoi follower e nonostante l’età che avanza mostra ancora un fisico perfetto. Il suo profilo è molto curato e particolare. Sul suo profilo ufficiale ama tenere uno stile fotografico a scacchiera alternando foto e frasi d’impatto. Molti anche i video che condivide con i suoi followers e che la ritraggono sia in momenti di lavoro che in momenti di vita quotidiana come fatto nell’ultima diretta.