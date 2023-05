Follia al Giro: un tifoso rovina la tappa – FOTO

E’ clamoroso quanto successo al Giro. Ancora una volta un tifoso è protagonista in negativo in una frazione decisiva per la Maglia Rosa.

E’ stato il giorno del tappone dolomitico al Giro d’Italia. Giau e Tre Cime di Lavaredo con nel mezzo il Passo delle Tre Croci hanno messo in seria difficoltà tutti i corridori e soprattutto sono state salite decisive per la Maglia Rosa.

Ma a rovinare la tappa odierna è stato un tifoso. Ancora una volta al Giro una follia di un appassionato (se così possiamo complicarlo) complica la vita ai ciclisti che, come detto in precedenza, in questo venerdì sono stati chiamati ad uno sforzo assolutamente eccessivo per raggiungere i propri obiettivi.

Follia al Giro: tifoso protagonista in negativo, cosa ha fatto

Non è assolutamente la prima volta che un tifoso rovina la tappa, ma in questa occasione il rischio era quello di combinare un vero e propria disastro. Già il Giro è stato tartassato da cadute e dal Covid, mancava davvero un gesto di un tifoso per rendere ancora più difficile la vita ai tifosi.

Come mostrato da molti video sui social, un tifoso per farsi notare dalle telecamere si è spostato troppo al centro strada nel momento che stava passando Mattia Bais. Il corridore della Eolo è stato costretto a mettere piede a terra e farlo su pendenze intorno al 10% non è assolutamente l’ideale dovendo ripartire. Fortunatamente non ci sono stati altri problemi, nessuno è finito a terra, ma possiamo dire che si è rischiato un vero e proprio disastro in una tappa decisiva.

Non è chiaro se ora sarà identificato e preso dei provvedimenti nei suoi confronti. Sicuramente un secondo di notorietà l’ha presa a rischio di far cadere i corridori. Per fortuna il tutto si è concluso con tutti i corridori che hanno passato indenni questo momento complicato e sono arrivati a finire la tappa.

Giro d’Italia 2023: tifoso rischia di far cadere i corridori

Il gesto del tifoso poteva procurare diversi danni ai corridori in una tappa già impegnativa di suo. Infatti, la prontezza di Bais ha evitato un vero e proprio disastro visto che l’uomo non si era assolutamente accorto di aver oltrepassato il limite.

Ora la speranza è che sul Monte Lussari non ci siano altri protagonisti simili perché lì si deciderà il Giro e perdere la Maglia Rosa per un secondo i notorietà di un tifoso sicuramente porterà polemiche e non escludiamo anche delle sanzioni molto dure nei confronti della persona.