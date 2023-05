Formula 1, è già addio: ha davvero poche speranze

Formula 1, in attesa del GP di Montecarlo non mancano le indiscrezioni di mercato sul futuro di alcuni piloti del Circus

E’ stata la settimana di Hamilton alla Ferrari in Formula 1. E’ basta l’indiscrezione rilanciata nei giorni scorsi dal tabloid inglese, Daily Mail, per riportare in auge i rumors su un possibile passaggio del pilota Mercedes alla Rossa.

Non è certo la prima volta che accade da quando il Mondiale di Formula 1 è iniziato. Una notizia che ha contribuito a tenere alta l’attenzione degli appassionati su temi extra pista. Per quanto riguarda quella, infatti, finora c’è stato ben poco da raccontare con il monopolio Red Bull e le cinque vittorie in altrettante gare del team capitanato da Chris Horner con Max Verstappen (leader del Mondiale) e Sergio Perez.

Quella di Hamilton alla Ferrari non è stata tuttavia l’unica notizia sul mercato piloti circolata con insistenza in questa settimana. Per alcuni dei protagonisti del Circus potrebbe esserci infatti un avvicendamento immediato a causa dei risultati deludenti ottenuti a inizio stagione.

Formula 1, un pilota a rischio: l’indiscrezione

Tra i piloti maggiormente attenzionati c’è l’olandese Nyck de Vries, arrivato all’Alpha Tauri (il team “controllato” dalla Red Bull) al posto di Gasly dopo aver gareggiato con ottimi risultati nel campionato di Formula E.

Il rendimento di de Vries in F1 è stato, finora, al di sotto delle aspettative con due quindicesimi posti in Australia e Miami come miglior risultato finora. Un miraggio la zona punti per l’olandese. Meglio di lui ha fatto il compagno di squadra, Tsunoda con l’ottavo posto conquistato a Baku.

Prima del GP di Miami si era scritto di un possibile ritorno in pista di Daniel Ricciardo (ora collaudatore Red Bull) proprio sull’Alpha Tauri al posto di De Vries. L’ipotesi è stata congelata da Helmut Marko ma c’è chi ritiene che, Ricciardo o meno, il futuro dell’olandese sia ormai segnato.

Per Damon Hill, ex campione di Formula 1 e ora commentatore per Sky Sport UK, le possibilità di un avvicendamento a stagione in corso all’Alpha Tauri sono elevate. “Helmut Marko – ha spiegato nel podcast di F1 Nation – è sempre stato molto severo con i piloti. C’è sempre un vasto turnover in Red Bull e se un pilota non va bene e non dà i risultati sperati a metà stagione lo mandano via e ne prendono un altro, così da vedere come se la cava.”

Dunque per Hill ci sarebbero davvero poche speranze per de Vries. Che la Red Bull possa cambiare a Mondiale in corso è risaputo. E’ accaduto in passato proprio con Verstappen promosso dalla Toro Rosso al posto di Kvyat. Con il senno del poi, non è stata davvero una decisione sbagliata.