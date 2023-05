Playoff Serie B: si parte con Südtirol-Reggina e Cagliari-Venezia! Chi stacca il pass semifinali?

Saranno sei le squadre impegnate nei playoff di Serie B che prenderanno il via proprio questa sera: Bari, Parma, Cagliari, Südtirol, Reggina e Venezia. Il tabellone è stato organizzato tenendo conto della classifica finale della serie cadetta, perciò sarà così strutturato: la terza e la quarta classificata partiranno direttamente dalle semifinali; la quinta, la sesta, la settima e l’ottava classificata, invece, partiranno dai quarti di finale.

La quinta classificata se la vedrà con l’ottava, mentre la sesta con la settima; inoltre, le compagini che hanno chiuso il campionato in una posizione migliore, giocheranno in casa. Infine, nel caso in cui dopo i tempi regolamentari e quelli supplementari il risultato sia ancora di parità, allora passerà automaticamente il turno la squadra che gode di una classifica migliore. I quarti di finale sono previsti in gara secca, mentre dalla semifinale in poi si giocheranno gare con andata e ritorno.

Ma quali sono le sfide che daranno il via alle ostilità? Scopriamole insieme.

Quarti di finale: ecco le sfide

La gara che darà il via ai quarti di finale è quella tra Südtirol e Reggina. Il Druso di Bolzano ospiterà questa sera, inizio previsto per le ore 20,30, una gara sicuramente interessante. La squadra di Bisoli ha perso l’ultima sfida stagionale, quella contro il Modena, bruciando la possibilità di chiudere al quarto posto in classifica. Come detto precedentemente, però, essendosi piazzata meglio in classifica rispetto ai calabresi, potrà sfruttare due risultati su tre per passare il turno.

I ragazzi guidati da Inzaghi sono costretti a vincere se vogliono continuare a sognare. In 19 partite disputate al Druso, i biancorossi hanno perso solo tre volte; anche per questo motivo partono favoriti: su Planetwin365, la vittoria del Südtirol vale 2,52 volte la posta; su WilliamHill 2,50 e su Unibet 2,48.

Non sarebbe azzardato immaginare una gara per larghi tratti equilibrata e magari con pochi gol totali: su Planetwin365, segnaliamo la quota dell’Under 2,5 a 1,50,su WilliamHill è a 1,44 e su Unibet a 1,47.

La vincente si troverà, poi, ad affrontare il Bari.

L’altro quarto di finale si giocherà sabato alle 20,30 e vedrà, invece, affrontarsi Cagliari e Venezia. La sfida della Unipol Domus ha il sapore di Serie A, visto e considerato che entrambe militavano nella massima divisione solo la passata stagione. I sardi hanno chiuso la regular season con 60 punti, al quinto posto, dopo un filotto di quattro vittorie di fila; ottavo posto per i lagunari, dopo uno sprint finale.

La squadra di Ranieri, insieme al Bari e al Parma, è forse la più quotata per raggiungere l’obiettivo finale e di certo ci si aspettano grandi cose domani sera: ricordiamo che i rossoblu hanno vinto ben 11 gare su 19 tra le mura amiche, perdendo soltanto due volte e facendo registrare il numero di punti raccolti più elevato dopo Frosinone e Genoa (ben 39).

Anche per questo motivo si potrebbe puntare su un successo convincente dei sardi: su Planetwin365 spicca la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, a 3,24, su WilliamHill è a 2,90 e su Betclic 2,62. Interessante anche la quota dell’Over 2,5, ipotizzando una gara ricca di gol: su Planetwin365 la giocata pagherebbe 1,94 volte la posta; su WilliamHill 1,91 e su Unibet 1,95.

Chi supera il turno dovrà vedersela in semifinale contro il Parma.