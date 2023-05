Tennis, il nuovo completino le dona: più corto di così non si può

Sul suo profilo Instagram la vediamo vestita in mille modi diversi ed è sempre favolosa, anche con il nuovo completino in campo: ecco Angelina Shakhraichuk

Che il tennis offra spesso giocatrici in grado di catturare l’attenzione degli appassionati sia per le loro doti tecniche che per quelle estetiche non è certo un mistero. Si possono citare tanti esempi a riguardo, sia del presente che del passato, dove non era così comune spiccare più per la propria bellezza che per il talento con la racchetta.

Oggi, invece, la situazione è ben diversa e in questo hanno aiutato molto anche i social, dove spesso si vedono contenuti che ritraggono le tenniste in tutto il loro fascino. E così, tra le tante, c’è anche Angelina Shakhraichuk, ormai ex professionista sul campo e allenatrice di giovani ragazzi che, come lei, hanno l’ambizione di costruirsi una carriera nel tennis.

Proprio per questo, nonostante il suo percorso si sia interrotto senza mai “sfondare” realmente, sul suo profilo Instagram la vediamo spesso rimettersi i panni della giocatrice sul campo, abbinandola, però, anche alla sua attività di influencer per alcuni famosi marchi sportivi e di altri settori. E l’ultima foto, in particolare, la ritrae con indosso un nuovo completo che le dona alquanto bene.

Angelina Shakhraichuk, che meraviglia: la foto fa “impazzire” i fan

Non che sia una sorpresa, ma con il suo fisico le starebbe bene qualsiasi tipo di vestito. Già in passato l’abbiamo vista più incantevole che mai con indosso bikini e abiti succinti, mentre stavolta ha optato per un completino composto da top di colore nero e gonnellina in tinta che più corto di così davvero non si può.

Infatti, le gambe sono ben in evidenza e con l’indumento che copre appena la parte intima – e ci mancherebbe -, mentre il resto lo fa il suo fascino che raggiunge livelli altissimi, con uno sguardo super seducente che ha inevitabilmente suscitato la reazione delle sue migliaia e migliaia di followers che si sono sbizzarriti a “colpi” di like e commenti.

“Bellissima“, “Che gran foto” e tantissime emoji di cuori sono soltanto alcuni dei messaggi che le sono stati recapitati dai suoi fan, tra cui, peraltro, c’è anche qualcuno che ha messo da parte la timidezza confessandole il loro amore, quantomeno platonico. Inoltre, c’è anche chi ha invitato la giocatrice ucraina a giocare un match sul campo. Difficilmente arriverà una risposta affermativa, ma, insomma, di certo l’apprezzamento nei suoi confronti non manca e questa ne è stata soltanto l’ennesima testimonianza.