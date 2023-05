Ritorno a sorpresa in porta: l’Inter si affida all’ex

In casa Inter non è da escludere un clamoroso ritorno tra i pali da parte dell’estremo difensore che conosce sin troppo bene l’ambiente nerazzurro

La dirigenza dell’Inter sta osservando con molta attenzione la situazione che riguarda un portiere di Serie A. Questo perché si sta monitorando anche l’eventualità che qualcuno dei portieri in rosa, alla fine di questa stagione, possa fare le valigie e salutare tutti. L’ad Beppe Marotta non vuole assolutamente farsi trovare impreparato ed è pronto a piazzare il colpo per questa sessione estiva di calciomercato.

Anche se, a dire il vero, bisogna fare molto presto visto che sull’atleta in questione si sono fiondate un bel po’ di squadre della Serie A. Non è affatto un mistero che, anche in questa stagione, si sia rivelato come uno dei migliori nel suo ruolo. Le sue ottime prestazioni parlando da sole. Si tratta di Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza.

Inter, se parte Onana ritorna il grande ex

Archiviato il capitolo della Coppa Italia, con tanto di vittoria all’Olimpico contro la Fiorentina, i nerazzurri si concentreranno in vista delle ultime due partite di campionato. Poi il pensiero sarà rivolto esclusivamente alla finale di Champions League, in programma il prossimo 10 giugno ad Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Anche se, a dire il vero, la dirigenza sta pensando anche alla prossima stagione dal punto di vista del mercato. In particolar modo per quanto riguarda la porta. Non è affatto un mistero che il titolare André Onana sia entrato nel mirino di parecchi top club esteri. In primis c’è da segnalare l’interesse concreto da parte del Chelsea che vuole ripartire da lui. Tanto da offrire addirittura una cifra che si avvicina ai 40 milioni di euro.

Un’ottima plusvalenza se si considera che l’estremo difensore è arrivato a parametro zero. Tra i sostituti, segnati nella lista dei desideri da parte di Marotta, figura il nome di un grande ex. Si tratta di Michele Di Gregorio. 14 anni nelle giovanili fino ad arrivare alla Primavera, senza mai esordire in prima squadra. Una serie di prestiti al Renate, Novara e Pordenone. Poi la consacrazione con il Monza.

Con i brianzoli ha ottenuto la promozione in Serie A ed anche il ruolo da titolare per questa stagione (nonostante Galliani si sia affidato all’esperienza di Cragno). Adesso il classe ’97 potrebbe ritornare seriamente a casa, anche se dalla città brianzola precisano che non hanno alcuna intenzione di venderlo. A patto che non arrivi una offerta a dir poco irrinunciabile. Il suo cartellino vale attualmente 10 milioni di euro, ma è pronto a lievitare in estate. L’Inter non vuole farsi trovare impreparata ed è pronta ad anticipare la concorrenza.