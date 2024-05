Calcio in lutto, è morto lo storico dirigente: era amato da tutti i tifosi

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore. Ci ha lasciati uno storico dirigente. Sui social, il cordoglio dei club e dei tifosi

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Il mondo del calcio saluta un grande dirigente che ha scritto la storia, soprattutto nelle leghe minori.

Nelle ultime ore è venuto a mancare Concetto Miano, dirigente siciliano. Una notizia che lascia senza parole il calcio locale.Il sig. Miano era un uomo molto apprezzato e ben voluto da tutti. Non solo per la sua passione per il calcio, ma anche lavorativamente (era un esperto nel settore dell’arredamento)

Anche se, come rivelato da chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene, ha sempre messo prima di tutti la sua amatissima Igea Virtus Barcellona, club di Barcellona Pozzo di Gotto che ha militato tra Serie C e Serie D. Una passione che ha portato con sé fino all’ultimo giorno di vita.

Calcio siciliano in lutto, addio a Concetto Miano

In un primo momento è stato dirigente ai tempi della C2 fino a quando, con il passare degli anni, non ha assunto la carica di numero uno del club. La Nuova Igea, sotto la sua gestione, ha trionfato nei campionati sia di Promozione che di Eccellenza. Successivamente ha unito le forze con l’Igea Virtus (all’epoca guidata da Nino Grasso).

Al termine della scorsa stagione, un’altra grande soddisfazione per Miano con la conquista della Serie D. Non solo. L’ex dirigente ha seguito, con passione, anche le sorti della Nuova Azzurra Fenice (campionato di Promozione).

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media siciliani pare che Miano sia morto per un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. A comunicare la triste notizia i suoi familiari con un post sui social network.Non si sono fatti attendere i messaggi di cordoglio da parte di alcune società calcistiche siciliane. Tra questi, in primis, proprio quello della Nuova Igea Virtus (che abbiamo pubblicato) e della Nuova Azzurra Fenice.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 16 maggio nella Chiesa dei Santi Andrea e Vito. Anche la nostra redazione si unisce al dolore che, in questo momento, i suoi familiari stanno provando per la scomparsa di un persona che si è sempre fatta apprezzare da tutti per il suo operato nel calcio e non solo.