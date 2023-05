Mercato Milan, arriva l’erede di Ibrahimovic: colpo da 20 milioni

Mercato Milan, arriva la svolta nei piani di Paolo Maldini. E’ stato, infatti, scelto l’erede di Zlatan Ibrahimovic, ormai ai saluti. Per i rossoneri in arrivo un innesto estremamente interessante per un investimento complessivo pari a 20 milioni di euro.

E’ stata una stagione molto particolare per la squadra di Stefano Pioli, che però per amor del vero ha dovuto fare i conti con tanti problemi completamente inaspettati. A partire dai tanti infortuni fino ad arrivare al rendimento al di sotto delle aspettative di tutti gli ultimi colpi di mercato. L’anno prossimo deve essere quello del riscatto ed in tal senso arriva una notizia che farà certamente piacere a tutti i supporter rossoneri. La dirigenza milanista sta accelerando in maniera importante per l’erede di Zlatan Ibrahimovic. Si tratterà di un investimento importante, dal momento che serviranno almeno venti milioni di euro. La strada è in discesa.

Mercato Milan, colpo da 20 milioni

In casa rossonera quest’anno è pesata davvero tanta l’assenza di un calciatore in grado di permettere ad Olivier Giroud di tirare il fiato. Origi, infatti, è stata forse la principale delusione del mercato dal momento che da lui ci si aspettava tanto, anche per l’esperienza che ha accumulato in campo internazionale. Zlatan Ibrahimovic, invece, è stato spesso fermo ai box e quasi mai a disposizione.

Per questo motivo le strade con lo svedese si separeranno a fine stagione ed il Milan è alla ricerca del giocatore che dovrà raccoglierne la pesante eredità. Il nome per il quale la dirigenza sta accelerando è quello di Lois Openda. Attualmente in forza al Lens, quest’anno si è reso protagonista di una stagione incredibile in Ligue 1 con 20 gol all’attivo. Corrisponde perfettamente al tipo di calciatore trattato dal Milan dal momento che è un classe 2000 e rappresenta un investimento importante in prospettiva.

Milan, arriva Openda

Acquistato per circa 10 milioni dal Lens nella scorsa estate, ha già praticamente raddoppiato il suo valore di mercato. Come sottolineato da Transfermarkt, attualmente vale una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. E’ già da tempo anche nel giro della Nazionale belga e rappresenta uno dei profili più intriganti che l’orizzonte europeo mette a disposizione in questo momento. Punta centrale, può agire all’occorrenza anche sulle corsie sfruttando la sua rapidità e la sua esplosività.