Juve, fiducia per la volata finale tra campionato e Coppa Italia

Il passaggio del turno è arrivato, anche se la Juventus di Allegri non ha brillato nella prova dell’Olimpico contro la Lazio. I bianconeri hanno perso di misura, trovando il guizzo di Milik che ha mandato finale la Vecchia Signora. La squadra non riesce a compattarsi e sul piano del gioco le prestazioni hanno deluso ancora una volta. Dopo la seconda rete dei biancocelesti, la truppa di Allegri si è disunita, perdendo quella personalità che all’andata si era vista.

Adesso il finale di stagione diventa interessante, tra il campionato da onorare nel migliore dei modi, a partire dalla sfida al Milan di sabato, e la finale di Coppa Italia. Poi, come per altre big della Serie A, si aprirà un nuovo capitolo, tutto da vivere, ma a partire da giugno in avanti.