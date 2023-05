MotoGP, speranze svanite: “Non è ancora a posto”

La MotoGP rischia di perdere un grandissimo protagonista per dei problemi fisici non ancora risolti. Una mazzata per tutti i tifosi

In questo avvio di stagione ci sono già stati diversi incidenti gravi, con infortuni di non poco conto. In vista del Gran Premio del Mugello, il prossimo 11 giugno, potrebbe esserci ancora un problema.

Dopo il Gran Premio di Le Mans la MotoGP si è presa una lunga pausa (1 mese) prima di sbarcare in Italia. Il prossimo 11 giugno andrà in scena il Gran Premio d’Italia, al Mugello. Una grandissima attesa per uno degli eventi più amati sia da parte dei piloti che dei tifosi.

In questo periodo di pausa i vari team stanno cercando di mettere tutto a punto, dando anche la possibilità ai propri piloti di migliorare la propria condizione. In 5 gare dall’inizio dell’anno si sono già visti una serie enorme di incidenti, alcuni anche con conseguenze serie per i protagonisti.

Da Pol Espargaro a Miguel Oliveira, fino ad arrivare a Marc Marquez ed Enea Bastianini. Proprio quest’ultimo (assieme al primo) è quello ad aver avuto le conseguenze peggiori. Si perché “Il Bestia” non ha ancora messo insieme nemmeno un punto nel 2023, senza prender parte a nessuna gara.

Lui che doveva rappresentare l’alternativa principale a Pecco Bagnaia per la lotta al titolo, si è dovuto fermare per la frattura alla scapola nella prima Sprint di Portimao.

MotoGP, il recupero di Enea Bastianini è piuttosto difficoltoso: la spalla dà ancora problemi

Fino a questo momento tutti i tentativi di ritornare non sono andati a buon fine per Bastianini che ha fissato ora per il Mugello la tappa del rientro ufficiale in gara. In questa prospettiva è stato organizzato proprio sul circuito toscano un test privato con la Ducati Panigale V4.

Per il campione del mondo della Moto2 2020, diversi giri con la Ducati “stradale” senza grossi problemi fisici. A raccontare come è andata è stato il team manager della Rossa, Davide Tardozzi, che ha fatto un punto della situazione anche in vista dell’11 giugno.

Ai microfoni di Sky Sport Tardozzi ha sottolineato come Bastianini ha potuto girare senza accusare dolore alla spalla infortunata. Eppure c’è un problema che ancora non lascia tranquilli tifosi e componenti del Team Ducati.

“Non è ancora apposto fisicamente. Ha girato senza dolore ma senza avere forza sulla spalla destra”, spiega il TM di Borgo Panigale.

Poi in vista del Gran Premio aggiunge: “Mancano ancora 15 giorni e se va bene potrebbe arrivare all’80%. Sarebbe comunque buono per iniziare a guadagnare qualche punto in classifica”. Si perché questo infortunio ha già precluso ogni speranza di titolo per l’ex pilota del Team Gresini.