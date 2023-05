Terremoto Gasperini, arriva l’annuncio che spiazza i tifosi

Gian Piero Gasperini solleva un polverone: è terremoto in casa Atalanta, l’annuncio del tecnico sorprende tutti

La sconfitta ieri sera arrivata praticamente senza quasi mai impensierire l’Inter, la Champions League che è diventata un miraggio e la sensazione di una grande occasione sprecata condizionano il giudizio sull’Atalanta. Il tutto considerando anche la Juve fuori dai giochi causa penalizzazione.

L’Atalanta chiude il suo campionato con una qualificazione europea – l’ultima giornata stabilirà se sarà Europa League o Conference – ma anche con la sensazione che si poteva fare decisamente di più.

La difesa nerazzurra, ieri, è stata letteralmente travolta dall’Inter, con Lukaku e Lautaro Martinez apparsi incontenibili e già in formato Champions League. Nelle ultime giornate il club bergamasco ha dato l’impressione di aver mollato, proprio quando sembrava necessario spingere sull’acceleratore.

Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate per gli orobici che hanno conquistato tre punti solo contro il Verona settimana scorsa. Ed all’orizzonte una possibile rivoluzione estiva, soprattutto per quanto riguarda l’organico.

Molti, infatti, i calciatori che potrebbero dire addio a fine stagione, cercati dai top club italiani ed europei. In primis Koopmeiners, finito nel mirino del Napoli al pari di Scalvini, ma anche Hojlund potrebbe avere molto mercato.

Atalanta, Gasperini stupisce in conferenza stampa

Una nuova rivoluzione estiva, quindi, il ricostruire daccapo un progetto puntando su nuovi giovani, un po’ il leit motiv dell’Atalanta negli ultimi anni. Una soluzione vincente fin qui con Gasperini ma che il tecnico sembra non voler più accettare.

O, almeno, è quello che ha lasciato intendere in conferenza stampa aprendo all’addio. “Forse è arrivato il momento” ha detto davanti ai giornalisti, “ti poni delle domande quando ti trovi fuori luogo” ha poi aggiunto ammettendo come a fine stagione saranno fatte valutazioni circa il futuro con “riconoscenza ed affetto” che lo legano alla proprietà.

Una sorta di commiato e chissà se davvero sarà addio a fine stagione oppure il legame si rinsalderà nuovamente per proseguire insieme. Gasp, negli ultimi giorni, è stato accostato al Napoli ma il suo nome sembra abbia perso consistenza sia per il progetto tecnico che per essere un profilo poco gradito ai tifosi.

Possibile per lui un’esperienza all’estero o magari in un altro club dove trovare nuovi stimoli per ripartire e, magari, provare a vincere qualche trofeo importante. In casa Atalanta, invece, viene seguito con attenzione il profilo di Juric, che ha portato il Torino fino in ottava posizione, ad un passo dalla qualificazione alle coppe europee.