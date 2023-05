By

Europa League, Siviglia-Roma: Mourinho nell’Olimpo d’Europa, i giallorossi possono sognare!

Ad un passo dallo scrivere un altro pezzo di storia di questo sport e della Roma. José Mourinho, che piaccia o meno, è riuscito a raggiungere la seconda finale europea consecutiva con i giallorossi e rischia di entrare definitivamente nell’Olimpo d’Europa, qualora non vi fosse presente.

Non tutti forse sanno, infatti, che la finale di Europa League in programma questo mercoledì, contro il Siviglia, rappresenta la sesta finale europea per il tecnico portoghese.

Per far comprendere appieno quanto sia incredibile la sua impresa, soltanto Sir Alex Ferguson è riuscito a raggiungere lo stesso obiettivo, mentre il nostro Giovanni Trapattoni è stato persino in grado di arrivare a sette finali.

Lo Special One ha cominciato la sua scalata nel 2003 quando, approfittando della crisi e il momento di transizione di tantissimi top club europei, ha conquistato prima l’ex Coppa Uefa con il suo Porto (battendo gli scozzesi del Celtic in finale) per poi completare un’opera di assoluta bellezza e unicità trionfando l’anno successivo in Champions League.

Qualche anno dopo, il portoghese ha portato al successo l’Inter, ottenendo lo storico Triplete, che nessun’altra squadra italiana era mai riuscita a raggiungere.

È evidente come Mourinho sia particolarmente portato a riaccendere gli animi dei giocatori, ma anche di tutto l’ambiente che ruota attorno ad un club in generale, facendo da traghettatore verso successi che mancano da decenni o che non sono mai arrivati.

Al primo tentativo con i capitolini, è riuscito ad aggiudicarsi un trofeo europeo, mentre ora potrebbe aggiornare nuovamente il suo palmares: ricordiamo che Mou ha vinto tutte le cinque finali europee sinora disputate.

La possibilità che la Roma possa trionfare questo mercoledì, vincendo già nei 90 minuti di gioco, vale 2,84 volte la posta su Planetwin365, su William Hill 2,70 e su Betclic 2,88.

L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate era il 2020, in occasione degli ottavi di finale di Europa League, disputatisi causa Covid in gara secca.

Gli spagnoli si imposero per 2-0 a Duisburg, ma questa volta si potrebbe ipotizzare che venga almeno segnato un gol per parte: su Planetwin365, l’ipotesi “Goal” ha quota 2,00 così come Unibet mentre su Betclic a 1,95.

Sebbene non si tratti di una giocata particolarmente semplice, va presa in considerazione sicuramente la quota del “GG Special”, ovvero della possibilità che entrambe possano andare a segno già durante i primi 45 minuti di gioco: parliamo di ben 5,83 volte la posta su Planetwin365; mentre su William Hill a 5,50 e su Unibet a 5,60.

Tra i risultati esatti, segnaliamo invece il 3-1 in favore dei capitolini: su Planetwin365 questo risultato esatto è proposto a 24,40, su Unibet a 21,00 e su William Hill a 34,00.