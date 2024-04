Ferrari in estasi, cifra shock: clamoroso Hamilton

Grandi cambiamenti si prospettano all’orizzonte, l’arrivo di Hamilton in Ferrari nel 2025 porterà grandi benefici anche sul piano economico

Dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari se ne parla da oltre due mesi abbondanti e in un certo senso ha oscurato persino l’inizio del Mondiale di Formula 1, che tra due settimane sbarcherà negli Stati Uniti, nel circuito di Miami. Del resto, è normale che sia così, che un nome del calibro del sette volte campione del mondo riesca ad accendere la curiosità di tutti.

I tifosi della Ferrari in questa stagione stanno osservando a distanza anche il pilota britannico, sebbene guidi una monoposto rivale come quella della Mercedes. Quest’inizio di stagione non è stato facile per lui, nessun podio fin qui conquistato e qualche passo falso di troppo che però, alla fine della giostra, non va a snaturare l’hype attorno al suo sbarco a Maranello che avverrà nel 2025. L’unico sussulto positivo è arrivato col secondo posto nella sprint race in Cina.

Lewis Hamilton in Ferrari: in arrivo 100 milioni dal nuovo sponsor

La vicenda Hamilton-Ferrari, si sa, è una questione rilevante anche dal punto di vista economico, dato che le aziende di tutto il mondo d’ora in poi faranno di tutto pur di trovare un accordo con la Scuderia di Maranello. E questo avverrà presumibilmente già prima dello sbarco ufficiale dell’inglese in Italia, che ci sarà, con molta probabilità, poco dopo la conclusione del campionato del mondo in corso (si presume quindi dal dicembre 2024 in poi).

Nel frattempo, numerosi quotidiani esperti di finanza avevano lanciato la bomba (poi confermata ufficialmente) e parlano di accordi economici multimilionari dovuti allo sbarco del campione nel nostro paese. In particolare The Hewlett-Packard Company, meglio nota come HP (multinazionale molto conosciuta e attiva nel campo dell’informatica), diventerà ufficialmente il nuovo sponsor principale della Rossa, replicando quanto fa Oracle con la Red Bull.

Quindi parliamo di un accordo che porterà alle casse di Maranello una cifra vicina ai cento milioni di euro, un’enormità considerati gli attuali sponsor che non arrivano affatto a questa cifra. Chiaramente queste cifre sono direttamente proporzionali alle aspettative attorno all’inglese: secondo le indiscrezioni, i vertici di HP sono convinti che Lewis possa vincere l’ottavo titolo in carriera (il che sarebbe record assoluto), e quindi l’azienda mette in conto di crescere sempre più grazie alla propria partnership con la Scuderia Rossa.