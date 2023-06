Carolina Stramare senza veli, da guardare con cautela

Carolina Stramare è sempre più seguita sui social, l’ex Miss Italia è in rampa di lancio dopo le ultime partecipazioni televisive

Le sue ultime foto conquistano i fan, la bellezza straripante della Stramare sta diventando un punto di riferimento per quanti la seguono su Instagram: i suoi sguardi ammalianti conquistano decisamente il pubblico del web.

Carolina Stramare è una delle Miss Italia più amate dell’ultimo periodo, una bellezza che ha conquistato tutti per forme generose e sguardo accattivante. Non è un caso come se ne sia accorto anche il mondo del calcio, sempre pronto a lanciare coppie di un certo peso. Famosa la storia avuta con il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic, con il quale comunque è rimasto in ottimi rapporti.

Fa parlare ancora il gossip con il legame con Antonio Spinalbese, ex dal quale Belen ha avuto una figlia, ma è sicuramente in rampa di lancio per la sua carriera professionale in grande ascesa. Non solo gossip, quanto la consapevolezza di poter rimanere nel mondo dello spettacolo da protagonista indiscussa

Stramare, le foto fanno impazzire i fan

Sul profilo Instagram sta raggiungendo i 500 mila seguaci, un segnale di come l’ex Miss Italia sia sempre più in espansione come influencer. La sua bellezza incanta il pubblico maschile ed è invidiata da quello femminile, è difficile davvero resistere alle curve di Carolina Stramare. La conferma arriva dalle sue ultime foto social, sguardo accattivante e trasparenze infiammano decisamente il pubblico da casa.

Carolina Stramare … da amare sui social, viene il caso di dire e gli utenti non si risparmiano di certo nel scrivergli i complimenti e mettere i like. Per qualche fan queste sono foto che mettono a duro rischio le coronarie, per altri ancora è una delle Miss Italia più belle della storia e c’è da scommettere come nei prossimi giorni non mancheranno altri scatti ancora a confermare questa tesi. Sempre in movimento, sa colpire il cuore dei fan e vuole mettersi ancora più in luce in televisione.

Ex partecipante di Pechino Express, dal programma andato in onda su Sky ne è uscita rafforzata. L’esperienza dall’altra parte del mondo, in condizioni precarie e sempre in viaggio, ne ha sottolineato la tempra e il carattere, oltre a confermarne una forma fisica invidiata anche da tutti gli altri partecipanti. È stata una sorta di vincitrice morale, e ha dimostrato come sa abbinare alla bellezza anche una determinazione importante.