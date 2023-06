Formula 1 ribaltata: Ferrari come la Red Bull

In Formula 1 cambia tutto: arriva una novità con la Ferrari che fa come la Red Bull. Cosa sta accadendo

Nel mondiale di Formula 1 che si sta disputando c’è di fatto una sola scuderia che vince e domina. È la Red Bull che fin qui non ha sbagliato un colpo, portandosi a casa ogni Gran Premio fin qui disputato, con successi da parte di Max Verstappen e Sergio Perez.

Le altre, di fatto, hanno assistito impotenti allo strapotere della scuderia anglo-austriaca, lottando per i posti meno nobili, a partire dal terzo gradino del podio. Di fatto le briciole che sembra abbia raccolto in maniera più efficace l’Aston Martin.

Parlare di rivale è esagerato, ma il team inglese sembra essere l’unico quantomeno ad avvicinarsi alle prestazioni della Red Bull, con il redivivo Alonso tornato davvero un ragazzino alla guida della Aston Martin.

Ferrari e Mercedes? Quasi non pervenute. Risultati altalenanti e deludenti per le due scuderie che fin qui non hanno mai dimostrato di essere competitive. Un solo podio a testa per le due scuderie fin qui, con la Mercedes che ha dimostrato di essere più efficace del Cavallino.

Formula 1, la Ferrari cambia tutto: novità assoluta

I nuovi aggiornamenti portati a Montecarlo, peraltro, hanno dato un nuovo impulso al prosieguo della stagione. La versione 2.0 della W14, quella con le pance più grandi, ha dato risultati confortanti ed ora a Braclkey si aspettano la conferma a Barcellona.

E la Ferrari? Anche la Rossa nel Principato ha portato qualche piccolo aggiornamento, ma la parte più corposa di essi arriveranno proprio in Spagna, dopo che è saltato il Gran Premio di Imola.

Il Montmelò è da sempre un circuito che mette alla prova le monoposto dando risposte sui progetti tecnici delle scuderie. Da quest’anno, peraltro, è stato leggermente modificato il layout del terzo settore, considerato come sia stata tolta la chicane finale prima del rettilineo finale.

In Catalogna, peraltro, le scuderie vi arrivano per la prima volta in stagione, a dispetto di quanto accaduto un anno fa quando la pista catalana fu teatro dei test invernali. Al netto di riferimenti, quindi, sarà grande la curiosità per capire la risposta delle monoposto.

La Ferrari, come detto, porterà aggiornamenti corposi in Spagna che dovrebbero rendere la vettura più equilibrata e costante in gara, con dei miglioramenti anche in chiave qualifiche, sul giro secco.

Cambierà volto la monoposto, considerato come arriveranno pance simil Red Bull ma anche sospensioni posteriori nuove oltre all’aggiornamento di fondo e scivolo. Il simulatore ha dato risposte incoraggianti ma l’ultima parola, naturalmente, spetta alla pista.