Inter, la tentazione è forte: può sfidare Cristiano Ronaldo

L’Inter si prepara alla finale di Champions League. Intanto, è emersa un’importante indiscrezione di mercato su uno dei titolarissimi di Inzaghi

Dieci giorni separano l’Inter dalla partita più importante della storia recente nerazzurra, ovvero la finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul.

Un epilogo impronosticabile a inizio stagione, specie dopo il sorteggio dei gironi che ha abbinato l’Inter a Bayern Monaco e Barcellona, due delle possibili favorite per la vittoria finale. E, invece, match dopo match, i nerazzurri sono riusciti a costruire un cammino importante che, dopo l’eliminazione del Barcellona, li ha portati a estromettere dalla competizione Porto, Benfica e Milan nella fase a eliminazione diretta.

Grande protagonista del doppio Derby con i rossoneri è stato Edin Dzeko. Suo il gol che ha sbloccato il punteggio nel match di andata, dominato nella parte iniziale da un Inter, a tratti, debordante. Un’autentica bestia nera per il Milan, l’attaccante bosniaco, già in gol con i rossoneri nella finale di Supercoppa Italiana.

Un identico epilogo così come l’inevitabile domanda che gli è stata rivolta al termine di entrambi match ovvero a che punto è la trattativa per il rinnovo con l’Inter del contratto in scadenza a fine stagione.

Dzeko tentato da un’offerta importante: le ultime

Dzeko ha sempre ribadito la sua volontà di resta all’Inter ma, finora, la trattativa per il rinnovo non ha ancora avuto l’esito sperato con le parti che non sono riuscite a trovare un accordo. Se l’Inter propone un rinnovo annuale, Dzeko ha chiesto un prolungamento per due anni prima di concludere la carriera.

L’intesa, dunque, non è arrivato ed ecco spuntare pretendenti all’orizzonte. Stando alla Gazzetta dello Sport, tra queste c’è il club arabo dell’Al Hilal, terzo classificato nel campionato saudita dietro l’Al Ittihad e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

L’Al Hilal, stesso club che vorrebbe prendere Messi in scadenza dal PSG, è disposto ad accontentare Dzeko con un biennale a cifre per l’ingaggio nettamente superiori a quelle proposte dall’Inter. Inevitabilmente, la proposta araba rappresenta una tentazione notevole per l’attaccante bosniaco che, tuttavia, attende fiducioso il rilancio dell’Inter.

Dzeko ovviamente punterà a strappare ai nerazzurri il più alto ingaggio possibile. Di certo però Zhang, anche a causa dei vincoli del settlement agreement firmato con la Uefa, non avrebbe alcuna intenzione di addentrarsi in un’asta per il bosniaco, nonostante il ruolo di rilievo occupato nell’undici di Inzaghi. Decisiva, pertanto, sarà la sua volontà. Tra dieci giorni, dopo Istanbul, ne sapremo certamente di più.