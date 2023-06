Camila Giorgi, resta solo un bottone: selfie allo specchio e Instagram in tilt

Delusi e dispiaciuti per l’ennesimo ritiro del loro idolo, i tifosi di Camila Giorgi si consolano con un selfie da capogiro

Lo ha fatto ancora. No, stavolta non stiamo parlando – come spesso si fa usando questa locuzione – di una nuova impresa, di un nuovo traguardo raggiunto. Purtroppo stiamo parlando del nuovo stop che Camila Giorgi ha dovuto subire nell’appuntamento più importante dell’anno sulla terra battuta. Il problema al menisco che la tormenta da diverse settimane è tornato puntualmente a farsi sentire: addio Parigi, addio Roalnd Garros.

Già non particolarmente fortunata – per usare un eufemismo – nell’esser capitata quasi subito, al secondo turno, contro la numero 3 del ranking mondiale Jessica Pegula, la bella marchigiana non ha potuto giocarsi se non in minima parte le sue chances. Dopo aver ceduto di schianto il primo set – conclusosi col punteggio di 6-2 a favore dell’americana – Camila ha detto basta. Insopportabile il dolore, che l’ha costretta al secondo ritiro, dopo quello di un mese fa Madrid, negli ultimi 3 tornei.

“Il problema al menisco me lo porto dietro da un po’ di tempo, anche se non mi devo operare“, ha dichiarato a caldo, in conferenza stampa, la 31enne. “Ho giocato troppo, forse avrei dovuto fermarmi un po’. Comunque ci sarò a Nottingham nel prossimo torneo, per fortuna c’è un po’ di tempo per provare a recuperare”, ha poi aggiunto.

A dispetto di quanto sta passando in termini di guai fisici – aveva già dovuto rinunciare, per lo stesso motivo, all’ultima giornata in Billie Jean King Cup un mese e mezzo fa – la tennista non sembra comunque volersi abbattere.

Camila provocante su Instagram: i fans hanno di che ‘consolarsi’

A giudicare dall’attività sui social, che resta fervida – non potrebbe essere altrimenti, quando hai oltre 708mila followers su Instagram – l’atleta nativa di Macerata non ha perso il buonumore. Sempre piacevolmente disposta a condividere coi suoi ammiratori tanto i momenti di vita privata, quanto shooting che la ritraggono magari testimonial di linee di intimo, la tennista ha deliziato ancora una volta il suo folto pubblico.

Eccola, in tutta la sua sensualità, intenta a scattarsi un selfie allo specchio. L’immagine parla da sè. Capelli raccolti e shorts di jeans passano in secondo piano alla vista della camicetta aperta sul davanti e tenuta da un solo, singolo, bottone.

La reazione dei fans all’istantanea è stata, nemmeno a dirlo, di estasiata ammirazione. In attesa di vederla nuovamente all’opera sui campi da tennis, i suoi tifosi possono godere di uno spettacolo che ha pochi eguali nel variegato mondo delle tenniste popolari (anche) grazie ai social media.