Carlos Sainz a fine anno lascerà la Ferrari ed è alla ricerca di una nuova scuderia: intanto il pilota ha detto “no”, innescando l’effetto domino immediato

La Ferrari ha iniziato la stagione già consapevole del prossimo arrivo di Lewis Hamilton e dell’addio di Carlos Sainz. Il contratto dello spagnolo è in scadenza al termine del 2024 e la decisione del “Cavallino Rampante” è stata quella di non rinnovargli l’accordo. Sarà infatti Hamilton che andrà ad affiancare Charles Leclerc dalla prossima stagione.

Questa decisione ha fatto storcere il naso un po’ ovunque sia tra i tifosi iberici che alla concorrenza. I primi considerano la scelta troppo avventata e prematura, soprattutto vedendo lo stato di forma dello spagnolo che ha già vinto un Gran Premio (in Australia) e sta tenendo alto il nome della Ferrari a differenza di un Leclerc fin qui sottotono e che forse sente troppo la concorrenza col compagno di scuderia. Le rivali, invece, la Red Bull su tutti, hanno in mente l’effetto domino che si è innescato sul mercato piloti e che può portare a diverse distrazioni anche per chi sta dominando questo Mondiale.

Sainz ha detto no: effetto domino immediato nel mercato piloti in Formula 1

Ma la domanda che adesso si chiedono la maggior parte dei tifosi è: dove andrà Sainz l’anno prossimo? Quale sarà la sua prossima scuderia? Al momento c’è ancora incertezza, ma durante le interviste al GP di Shangai in Cina sono arrivate alcune dichiarazioni interessanti da parte del pilota attualmente in Ferrari.

Tra le varie possibilità ci sono la stessa Red Bull, la Sauber, la Mercedes in una sorta di “scambio” con Hamilton e fino a qualche giorno fa c’era anche l’Aston Martin. Quest’ultima sembra uscire dal novero delle candidate in quanto Fernando Alonso ha deciso di firmare un nuovo contratto con la casa automobilistica britannica, rendendo di fatto impossibile l’approdo di Sainz. Lo spagnolo è stato sollecitato in Cina se i suoi piani per il futuro erano cambiato negli ultimi giorni, con chiaro riferimento ad un possibile approdo all’Aston Martin negato dal nuovo accordo con Alonso. La risposta di Sainz è stata chiara.

Un no netto, secco. “Sto valutando tutte le opzioni e quando dico tutte sono davvero tutte. Però credetemi che negli ultimi giorni non è cambiato nulla per il mio futuro. Le possibilità che c’erano prima, sono le stesse di ora, identiche. Sto valutando la miglior opzione. E sono tutte valide e di gran livello“, asserisce sicuro il pilota. Comunque infastidito dal protrarsi della questione: “Al momento non sto pensando a questo, ma solo a dare il massimo con la Ferrari. Non voglio fare ulteriori dichiarazioni altrimenti qualcuno può avere da ridire che abbia aperto a questo o quello. Non ci sono stati progressi nelle ultime settimane e non ho nulla da dirvi”.